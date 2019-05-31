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31.05.2019
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Tarikata seçim ziyareti

23 Haziran’daki seçime günler kala ‘Diyanet ve tarikatlar’ harekete geçti. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Yenikapı’da 300 bin vatandaş ile birlikte namaz kılacağını açıklarken, seçimini kaybedeni Yıldırım, İsmailağa Tarikatı’nı ziyaret etti

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AKP’nin başvurusuyla Yüksek Seçim Kurulu’nca iptal edilen ve tekrarı 23 Haziran’dan yapılacak olan İstanbul seçimleri için çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı’nın AKP’li adayı Binali Yıldırım, İsmailağa tarikatını ziyaret etti.

Önceki gün iftarın sonrasında Fatih’te Selefi görüşleriyle bilinen tarikata adını veren İsmailağa Camisi’ne giden Yıldırım’a, eski bakanlardan Mehdi Eker, eski Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ve İBB Genel Sekteri Hayri Baraçlı eşlik etti.

Yıldırım, tarikatın önde gelen isimleriyle sohbet ederken, AKP heyeti, teravih namazının ardından camiden ayrıldı. Söz konusu tarikatın sitesinde bu ziyaret duyurulurken, Binali Yıldırım’ın Twitter hesabından ziyarete ilişkin paylaşım yapılmaması dikkat çekti.

İlginizi çekebilir:  AKP'den 23 Haziran öncesi tarikat hamlesi: Binali Yıldırım'dan İsmailağa ziyareti

TARİKATLAR DEVREDE

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yaklaşırken, ‘Diyanet, tarikat ve tekkeler harekete geçti’ yorumuna neden olacak bir gelişme de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın açıklamasıyla gerçekleşti.  Erbaş, Yenikapı’da 300 binin üzerinde vatandaş ile birlikte açık havada teravih namazı kılacağını açıkladı.

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