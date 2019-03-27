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28.03.2019
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Tarım Bakanı Pakdemirli: İthalat günah mı?

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, temel gıda ürünlerinin ülkede üretilebilecekken ithal edilmesiyle ilgili eleştirileri, “İki günde bir muhalefet partileri diyor ‘Türkiye’yi samana muhtaç ettiler.’ İthal edilen saman 10 binde 4. İthal etmenin günah olduğu bir ülkede mi yaşıyoruz?” şeklinde yanıtladı.

Ege Sanayici İş İnsanları Derneği (ESİAD) tarafından İzmir’de düzenlenen bir etkinlikte konuşan Pakdemirli, şöyle konuştu:

“Türkiye samana muhtaç değil. Türkiye buğdaya muhtaç değil. İki günde bir muhalefet partileri diyor ‘Türkiye’yi samana muhtaç ettiler.’ İthal edilen saman 10 binde 4. İthal etmenin günah olduğu bir ülkede mi yaşıyoruz? Buğdayda üretimimiz ve tüketimiz birbirine yakın. Hatta fazlamız var. Peki neden ithalat yapıyoruz? Makarna, un fabrikalarının dahilde işleme rejimiyle aldıkları ürünlerin rakamlarıdır bunlar. Her gün tarımı ağzımızda sakız gibi çiğneyerek tarımla ilgili başarıya ulaşamayız.”

Patates ithalatı

Türkiye’nin 18 milyar dolarlık ihracatı ve 12 milyar dolarlık ithalatıyla tarımda net fazla veren bir ülke olduğunu söyleyen Bakan Pakdemirli, şöyle devam etti:

“İthalata mecbur kalmış bir ülke değiliz. Tabii ki bazı kalemleri ithal edeceğiz. Zaman zaman bazı ürünlerin planlanmasında rekolte kayıpları ve ekim gecikmelerinden dolayı Türkiye ithalat da yapabilmelidir. Tabii ki Tarım ve Orman Bakanlığının ilk görevi üreticiyi korumaktır. Diğer taraftan tüketicimiz de çok yüksek fiyatlarla bu ürünleri yememelidir. Yani 200 bin ton patates ithalatı yapabilmeliyiz. Korkarak alacağımız bir karar olmamalıdır. Eksiklerimiz, hatalarımız olabilir. Tüm iyi niyetimizle vatandaşımızın en iyi şartlarda en iyi ürünleri yemesi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

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