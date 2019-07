Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan hayvancılığa bir yük daha: Aşılar artık paralı

Üreticilerden, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlara bugüne kadar sadece uygulama ücreti alınarak yapılan aşıların bundan sonra bedeli de tahsil edilecek.

Karar, Tarım ve Orman Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, 81 ildeki Tarım İl Müdürlükleri’ne gönderdiği yazı ile duyuruldu. Bakanlıktan gönderilen yazıda, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara yapılan tetravalan, trivalan, brucellozu, şarbon, çiçek, veba, mavidil ve ekzantemi aşılarından alınacak tutarların 1 TL ile 3,5 TL arasında değişeceği bildirildi.

İPTAL EDİLMELİ

Hayvancılıkta verilen desteğin azaltılması ve yem fiyatlarının yükselmesi nedeniyle hayvan sahiplerinin zor günler yaşadığını belirten CHP Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, karara tepki gösterdi. Tarımsal destekleme primlerini ödeyemeyen Bakanlığın bu ödemeyi yapması gerekirken hayvan sahiplerinden aşı bedeli istemesinin kabul edilemez olduğunu dile getiren Sarıbal, “Bu uygulamaya derhal son verilmeli” dedi.

HAYVAN SAHİPLERİ CEZALANDIRILIYOR

Hayvan sahiplerinin artan maliyetler nedeniyle hayvanlarını aşılamakta zorlanacağını ve bu nedenle hayvan hastalıklarının artabileceğini bildiren Sarıbal, şunları söyledi:

“Tüketiciye ucuz et sağlamak iddiasıyla başlatılan canlı hayvan ve et ithalatı, birileri için zenginleşme aracı oldu. Et fiyatları ucuzlamak yerine tam tersine her yıl biraz daha arttı. AKP’nin uyguladığı politikalarla tarımın her alanında geri gidilirken hayvancılık can çekişir noktaya geldi. Başta yem fiyatları olmak üzere maliyetler altında ezilen ve hükümetten destek bekleyen hayvancılık sektörü, destek görmediği gibi bir de aşı yoluyla cezalandırılıyor.”