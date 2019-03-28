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28.03.2019
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Tarrant Avusturya’lı ırkçılarla bağlantılı

birgun.net birgun.net

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde iki camiye saldırarak 51 kişiyi öldüren 28 yaşındaki Avustralya vatandaşı Brenton Tarrant’ın Avusturya’daki ‘Kimlikçiler Hareketi’yle bağlantısı tespit edildi.

Aşırı sağcı katilin Avusturyalı ırkçılarla bağlantısının tespit edildiğini bizzat Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz açıkladı. Bakanlar Kurulu sonrasında açıklamalarda bulunan Kurz, “Yeni Zelanda’daki saldırıyı düzenleyen kişiyle Avusturya’daki ‘Kimlikçiler Hareketi’ arasında finansal destek ve bağlantı olduğu tespit edilmiştir” dedi. Avustralya asıllı aşırı sağcı katille “Kimlikçiler Hareketi” Sözcüsü Martin Sellner’in bağlantısının ortaya çıkarıldığını belirten Kurz, bağlantının detaylı şekilde araştırılacağının altını çizerek, “Kimlikçiler Hareketi’nin kapatılmasına ilişkin İçişleri ve Adalet bakanlarıyla görüştüm. Bu oluşuma karşı her iki bakanlık da bütün imkanlarını seferber edecek” diye konuştu.

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Kurz, Avusturya’da aşırıcılığın hiçbir türüne yer olmadığını vurgulayarak bunu yaymaya çalışan her grup ya da kişiyle yasalar çerçevesinde mücadele edileceğini de söyledi. Avusturya’da geçen pazartesi, Yeni Zelanda’da iki camiye düzenlediği saldırıyla 5’ten fazla kişiyi katleden Tarrant ile Kimlikçiler Hareketi Sözcüsü Sellner arasında bir bağlantı olabileceği gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, evinde arama yapılan Seller’e, soyadı Tarrant ile aynı olan bir hesaptan bin 500 avro para yardımı yapıldığı tespit edilmişti.

Anayasayı Koruma Kurumu (istihbarat teşkilatı), Yeni Zelanda’da terör saldırılarını gerçekleştiren Tarrant’ın 26 Kasım 2018’de Avusturya’ya geldiği, şahsın başta başkent Viyana olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerini gezdiği bilgisini paylaşmıştı.

Aşırı sağcı Kimlikçiler Hareketi, mülteci, göçmen ve yabancı karşıtlığıyla biliniyor.

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