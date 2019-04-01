Tarsus’ta minibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Mersin’in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3’ü ağır 11 kişi yaralandı.

İHA’nın haberine göre; TEM Otoyolu Pozantı-Tarsus istikameti Damlama mevkisinde sabah 07.00 sıralarında meydana gelen kazada, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen Suriyeli tarım işçilerini taşıyan minibüs, havanın yağışlı, yolun kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi.

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Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3’ü ağır 11 kişi yaralandı.

Yaralılar Tarsus Devlet Hastanesi ve Tarsus Medikal Park Hastanesi’ne kaldırılarak teravi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.