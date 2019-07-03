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04.07.2019
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Tartıştığı komşusuyla mama karşılığında uzlaştı

birgun.net birgun.net

Avukat Seray Yörük, hayvanlara eziyet ettiği için tartıştığı ve kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu komşusuyla mama karşılığında uzlaştı. Yörük, uzlaşma sonunda komşusundan aldığı 600 kilogram kedi ve köpek mamasını hayvanseverlere dağıttı. 

Bir süre önce yaşadığı mahallede köpeklere eziyet ettiğini gördüğü komşusuyla tartışan Antalya Barosu Hayvan Hakları Kurulu üyesi Avukat Seray Yörük, komşusu hakkında şikayetçi oldu. Açılan davada dosya uzlaşma birimine geldi. Seray Yörük, tüm hayvanseverler adına farkındalık oluşturmak için uzlaşma karşılığında komşusundan 15’er kilogramlık 20 paket köpek maması ve yine 15’er kilogramlık 20 paket kedi maması olmak üzere toplam 600 kilogramlık mama aldı. 

Amacının farkındalık oluşturmak ve dava sonunda hayvanlara fayda sağlamak olduğunu söyleyen Seray Yörük, “Yaşadıklarımı sosyal medyadan paylaştım ve mama ihtiyacı olanlara duyurdum. Baroya getirdiğim mamaları birkaç gün içinde isteyen hayvanseverlere dağıttım” dedi. 

Yörük, aldığı mamaların fotoğrafıyla birlikte yaptığı paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı: 

“Normalde böyle şeyleri paylaşmayı sevmem ama belki özendirici olur diye bunu paylaşmazsam olmazdı. Kendisinden şikayetçi olduğum şahıstan tamamı sokak hayvanlarına dağıtılmak üzere toplam 600 kilo mama karşılığında uzlaştım. Hiçbir HAGB kararı bugün yaşadığım hazzı ve mutluluğu bana yaşatmayacaktı. İçinizde ‘o kadar aç insan varken…’li cümleler kuran varsa, siz umarım insanlara yardımcı olursunuz, benim için önemli olan bir cana dokunmak deyip konuyu kapatıyorum. Bugün günlerden güzellik olsun” 

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