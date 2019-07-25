Taşeron çilesi bitmedi

Hükümet’in Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yapılacağı seçimde vaat olarak ortaya attığı, “Taşeron işçiler kadroya geçirilecek” sözünün ardından on binlerce taşeron işçisi kadro bekleyişini sürdürürken gelinen son aşamayı soran CHP’li Ömer Fethi Gürer’e, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Düzenleme gerekiyor” yanıtını verdi.

Taşerondan kadroya geçiş düzenlemesinin çok sayıda taşeron çalışanı işsiz bıraktığını hatırlatan Gürer, Bakan Selçuk’a yönelttiği önergesinde, “Bazı Özel Bütçeli kuruluşlar ile TKİ, Eti Maden, EUAŞ, TTK, TCDD ve Şeker Fabrikalarının da aralarında bulunduğu 58 KİT’e taşeron çalışanların tamamının kurum kadrolarına alınması için çalışma var mıdır?” diye sordu.

HUKUKİ DÜZENLEME

CHP’li Gürer’in önergesini yanıtlayan Bakan Selçuk, KHK ile yapılan taşeron düzenlemesinin “yetersiz” olduğunu ortaya koydu. Bakan Selçuk yanıtında, “Belirlenen kamu kurum ve kuruluşlarında veya mahalli idare şirketlerinde, alt işveren işçisi olarak çalışanlardan belirtilen şartları karşılayanların başvurmaları halinde kamu kurumlarında sürekli işçi kadrolarında veya işçi statüsünde istihdamları düzenlenmiştir. Bu itibarla, 696 sayılı KHK ile alt işveren işçisi olarak çalışanlara tanınan sürekli işçi kadrolarına, işçi statüsüne geçiş hakkından faydalanılması için hukuki düzenleme gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

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KANUN TEKLİFİM BEKLİYOR

Selçuk’un yanıtını BirGün’e değerlendiren CHP’li Gürer, “Bakan, verdiği yanıtla ilk kez sorunun varlığını kabul etmiştir” dedi.

Hukuki düzenlemenin gerektiğine yönelik yanıtın yetersiz olduğunu ve AKP’nin taşeron işçilerin sorunlarını çözmek için yeterli çalışmayı yapmadığını ifade eden Gürer, “TBMM’nin son döneminde bu konuda hukuki düzenleme içeren bir Kanun Teklifi verdim ancak henüz görüşülmeyi bekliyor. Samimilerse bu teklifi görüşürler” diye konuştu.