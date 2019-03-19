19.03.2019
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‘Taşımalı eğitime yemek veriyoruz’

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BirGün Eğitim

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tekli eğitim sisteminin uygulandığı okullarda büyük bir sorun haline gelen öğle yemeği ve sabah kahvaltısı konusunu, Milli Eğitim Bakanlığına yöneltti yazılı soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

Ömer Fethi Gürer, “Ülkemizde tüm okulları kapsayacak şekilde öğrencilerimizin dengeli ve sağlıklı beslenmeleri amacıyla sabah kahvaltısıyla beraber öğle yemeklerinin karşılanması yönünde çalışma yapılması düşünülmekte midir?” şeklindeki sorusunun, Bakan Ziya Selçuk tarafından yanıtlanmasını istedi.

Bakan Selçuk, “Bakanlığımızca öğrenci taşıma uygulaması kapsamında taşınan ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine öğle yemeği verilmektedir. Ayrıca ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde pansiyonlu okullarda kalan öğrencilere sabah, öğle, akşam ve ara öğün olmak üzere yemek verilmektedir” dedi.

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