Taşınmaya tepkiler sürüyor: Naci Ekşioğlu Lisesi yerinde kalsın

Baran DÖNER

İstanbul’un en kalabalık ilçelerinden biri olan Bağcılar’daki tek proje okulu Dr. Kemal Naci Ekşioğlu Lisesi’nin taşınmasına tepkiler sürüyor.

Karara karşı çıkan veliler, öğrenciler ve Eğitim Sen yöneticileri dün okul önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Eğitim Sen 1 No’lu Şube Başkanı İsmail Demir yaptığı açıklamada tüm itirazlara rağmen yapılan bu uygulamanın siyasi olduğuna dikkat çekti. Demir, “Okulu olanaklarının çok zayıf olduğu ve ilkokul olarak yapımı tasarlanan bir okula taşımak akademik eğitime darbe vurmaktır” dedi.

YANLIŞTAN DÖNÜLMESİ LAZIM

Yürütmenin acilen bu yanlıştan dönmesi gerektiğini kaydeden Demir, sözlerini şöyle noktaladı:

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“Daha dönüşüm kararları kesinleşmeden okulun tabelası değiştirilmiş ve günlerce imam hatip lisesine kayıt adı altında duyurular yapılmıştır. Eğitim öğretimin çok büyük sorunları varken okul dönüşümleri adı altında bilimsel planlamaya, veli ve öğrencilerin isteklerine bakmaksızın yapılan bu değişimler yapısal sorunları daha da derinleştirmektedir. Laboratuvar sınıflarını, bilişimi, teknolojiyi, robotik çalışmaları proje okulunun en önemli ayaklarından saymak pozitif, çağdaş ve bilimsel eğitimin bir gereğidir.”