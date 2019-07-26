27 C
Istanbul
26.07.2019
Anasayfa EĞİTİM Taşınmaya tepkiler sürüyor: Naci Ekşioğlu Lisesi yerinde kalsın

Taşınmaya tepkiler sürüyor: Naci Ekşioğlu Lisesi yerinde kalsın

birgun.net birgun.net

Baran DÖNER

İstanbul’un en kalabalık ilçelerinden biri olan Bağcılar’daki tek proje okulu Dr. Kemal Naci Ekşioğlu Lisesi’nin taşınmasına tepkiler sürüyor.

Karara karşı çıkan veliler, öğrenciler ve Eğitim Sen yöneticileri dün okul önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Eğitim Sen 1 No’lu Şube Başkanı İsmail Demir yaptığı açıklamada tüm itirazlara rağmen yapılan bu uygulamanın siyasi olduğuna dikkat çekti. Demir, “Okulu olanaklarının çok zayıf olduğu ve ilkokul olarak yapımı tasarlanan bir okula taşımak akademik eğitime darbe vurmaktır” dedi.

YANLIŞTAN DÖNÜLMESİ LAZIM

Yürütmenin acilen bu yanlıştan dönmesi gerektiğini kaydeden Demir, sözlerini şöyle noktaladı:

İlginizi çekebilir:  Öğretmen dünyayı değiştirir

“Daha dönüşüm kararları kesinleşmeden okulun tabelası değiştirilmiş ve günlerce imam hatip lisesine kayıt adı altında duyurular yapılmıştır. Eğitim öğretimin çok büyük sorunları varken okul dönüşümleri adı altında bilimsel planlamaya, veli ve öğrencilerin isteklerine bakmaksızın yapılan bu değişimler yapısal sorunları daha da derinleştirmektedir. Laboratuvar sınıflarını, bilişimi, teknolojiyi, robotik çalışmaları proje okulunun en önemli ayaklarından saymak pozitif, çağdaş ve bilimsel eğitimin bir gereğidir.”

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,610AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Pagos Üretici Pazarı’na ulaşım kolaylığı

BİRGÜN İZMİR -
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 27 Temmuz Cumartesi günü Kadifekale’de ikincisi kurulacak 'Üretici Pazarı'na...
Devamını Oku

La Liga’da ‘maç günü’ tartışması

birgun.net -
İspanya Futbol Federasyonundan (RFEF) sorumlu hakimin aldığı, İspanya 1. Ligi (La Liga)...
Devamını Oku

Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı

birgun.net -
Giresun'un iç kesimleriyle Trabzon ve Rize'nin yüksek kesimlerinde yarın öğle saatlerinden sonra sağanak...
Devamını Oku

Merkez Bankası’nda 4 genel koordinatör görevden alındı

birgun.net -
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevden aldığı Murat Çetinkaya'nın...
Devamını Oku

Nijerya’da kaçırılan 4 Türk vatandaşı kurtarıldı

birgun.net -
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da kimliği belirsiz silahlı kişilerin kaçırdığı 4 Türk vatandaşı operasyonla...
Devamını Oku

Bir Bakışta BirGün (26 Temmuz 2019)

birgun.net -
Erdoğan’dan yeni parti girişimlerine: Bedelini ağır öderler
Devamını Oku

Mahkemeden Esenler Otogarı için yeni karar

birgun.net -
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Esenler Otogarı'nın otopark kısımlarının İSPARK’a devri için verilen...
Devamını Oku

YKY’den ‘Kürdistan sansürü’ açıklaması

birgun.net -
Yapı Kredi Yayınları, Mayıs 2010 tarihinde basılan Seyit Ali Kahraman ve Yücel Dağlı’nın...
Devamını Oku

Kjaer’in menajerinden Fenerbahçe açıklaması

birgun.net -
Fenerbahçe'ye tekrar gelmesi gündemde olan Simon Kjaer için menajeri Mikkel Beck açıklamalarda...
Devamını Oku

Şüpheler Meclis gündeminde: Kazı Kazan’da kazanan kim?

birgun.net -
CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, son dönemde Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi