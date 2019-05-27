Taşocağı kirletiyor Pınarbaşılılar direniyor

BERKAY SAĞOL / UŞAK

Uşak Pınarbaşı’nda bulunan taşocağının kapasitesinin artırılmak istenmesine karşı yurttaşlar mücadele veriyor. Pınarbaşılılar, yöre halkını çevresel ve hukuki yönden bilgilendirmek adına bir toplantı düzenledi.

Toplantıya İzmir Barosu’ndan avukat Muzaffer Çevrim ve Orman Mühendisleri Odası eski İzmir Şube Başkanı Kenan Öztan katıldı. Toplantıda konuşan Öztan, Türkiye’nin taşocaklarına ihtiyacı olmadığını ve bu ocakların sadece işletmecisine para kazandırdığını söyledi. Öztan taşocaklarının kurulduğu bölgedeki halka zarardan başka hiçbir şey vermeyeceğini vurgulayarak “Yapılan bu yatırımlarda kamu yararı var mı, esas bu sorunun sorulması gerekir. Bu konuya titizlikle bakılması gerekir” diye konuştu. Öztan taşocaklarının su ekonomisini de tümüyle bozduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı: “Akan pınarların ve derelerin çoğunu kurutuyor. Taşocağından çıkan tozlar, çiçeklenmeyi, meyve verimini olumsuz yönde etkiliyor. Taşocağından geriye sadece bir çukur kalıyor. Bir taşocağı nasıl çalışma yapar, ne kadar patlatma yapar bununla ilgili yönetmelikler var. Buna uygun çalışırsa hiçbir problem ortaya çıkmaz. Burada asıl problem hükümetin halkın yanında değil şirketlerin yanında olmasıdır.”

Size yaşayacak alan bırakmazlar

Daha sonra söz alan Av. Muzaffer Çevrim ise, “Eğer mücadeleye devam ederseniz bu insanlar buraya asla gelemez. Bugün buraya taşocağı kurulursa yarın termik santralde kurarlar. Daha sonra siz yaşayacak alan bulamazsınız” şeklinde konuştu.

Uşak’ın Sivaslı ilçesine bağlı Pınarbaşı beldesinde UTAŞ A.Ş.’ye ait taş ocağında kalker ocağı ve kırma/eleme tesisi kapasite artışı için geçen yıl alınan “ÇED gerekli değildir” kararı, Pınarbaşılıların kararlı duruşu sayesinde Manisa Bölge İdari Mahkemesi’nce iptal edilmişti.

Bu yıl UTAŞ A.Ş, taşocağında kapasite artışı için yine ÇED toplantısı yapmak istedi. Nisan ayında önce Sivaslı’da yapılması düşünülen toplantı salon sözleşmeleri iptal edildiği için yapılamadı. Daha sonra Uşak merkezdeki toplantı ise Uşak Belediyesi’nin yer tahsis etmeyeceğini bildirmesi üzerine iptal oldu.