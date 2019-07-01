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01.07.2019
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‘Tatilde zorunlu hizmet hukuka aykırı’

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN MUSTAFA MERT BİLDİRCİN

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS ile YKS’nin temmuz ve ağustos aylarına denk gelen tercih dönemleri için danışma komisyonları oluşturulmasına karar verdi. Rehber öğretmenlerin de yaz tatillerine denk gelen bu dönemde komisyonlarda zorunlu görev alacağı bildirildi.

Eğitim İş, görevlendirmelerin isteğe bağlı olması gerektiğini belirterek çalışmalara katılmama kararı aldı. Sendika, zorunlu görevlendirmeye katılmama çağrısında bulundukları üyelerinin, bu kararı okul idarelerine bildirmelerini istedi.

Görevlendirmeye katılmayan rehber öğretmenlerin maaş kesintisine uğramayacağını duyuran sendika, Danıştay 12. Dairesi’nin bu konuda emsal kararları olduğunu anımsattı. Eğitim İş’in konuya ilişkin açıklamasında, yasal izin dönemine denk gelen zorunlu görevlendirmelerin öğretmenlerin dinlenme hakkını engellemeye yönelik bir girişim olduğu ifade edildi. Sendika, görevlendirmelerin gönüllülük esası ile isteğe bağlı olması yönünde Bakanlığa çağrıda bulundu.

‘HUKUKA AYKIRI’

Danıştay 12. Dairesi, 2016 yılında rehber öğretmenlerin tercih danışmanlığı çalışmalarına katılma zorunluluğu olmadığına yönünde karar aldı. Çalışanların dinlenme hakkının Anayasa ile güvence altına alındığının altın çizen mahkeme, tatil dönemindeki zorunlu görevlendirmelerin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

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