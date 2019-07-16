Tatillerde kitaptan uzaklaşılmamalı

Yaz tatiliyle birlikte milyonlarca öğrenci zorlu bir eğitim yılını geride bıraktı. Okulların kapanmasıyla birlikte uzun bir tatile çıkan çocuklar için yaz her ne kadar keyif demekse de boş zamanı verimli bir şekilde değerlendirmek gerek.

Yaz dönemi çocuklar için dinlenme, eğlenme ve yaşam için yeni deneyimler kazanma için bir fırsat dönemi. Bu nedenle birçok aile çocuğunun en çok keyif alacağı aktiviteleri yapması için çaba gösterir. Kış döneminde hareketsiz kalan çocuklar, yazın hareketsiz aktiviteleri pek tercih etmezler ve bu da okudukları kitap miktarını azaltır.

Özellikle okumayı yeni öğrenen öğrencilerin bir kısmı bu uzun tatilde okumayı unutma problemiyle karşı karşıya kalmakta. Bu öğrencilerin tatille birlikte okumadan uzaklaşabildiğini kaydeden Uzman Pedagog Belgin Temur, “Henüz okumanın hızlanmadığı bir dönemde okumaya ara vermek çocukların okumadan soğumasına bile sebep olabilir” dedi.

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Alışkanlığa dönüşmesi zorlaşır

Temur, okul döneminin düzeninin dışına çıkmış olmak çocuklarda boşluk duygusu yaratabileceğini dikkat çekerek şunları aktardı:

“Eğer önlem alınmazsa ve bu konunun üzerinde durulmazsa, okumanın alışkanlığa dönüşmesi zorlaşır. Çünkü okul çağı çocuklarının özellikle teknolojik oyunlarla çok ilgili olmaları, okuma gibi başlangıçta biraz çaba gerektiren bir aktiviteyi tercih etmemelerine sebep olur. Teknolojik oyunların çoğunun çocuklar için hızlıca bağımlılığa dönüşme özellikleri vardır ve yalnız kalan, başka oyunlardan, ilişkilerden ve okumaktan keyif alma deneyimi yaşamayan çocuklar çok daha hızlı bir şekilde bu oyunlara bağımlı olurlar.”

“Erken çocukluk döneminde kitap okuma alışkanlığı kazanan çocuklar yaz döneminde özellikle bir eğlence aracı olarak kitap okurlar” ifadelerinde bulunan Temur, kitapları seven ailelerin çocuklarının neredeyse tamamı aynı şekilde okumayı seven çocuklar olduğunu vurguladı.

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Kitap seçimi oldukça önemli

Çocukların ilk okudukları kitapların daha sonraki okuma sevgisi için belirleyici olduğunu söyleyen Temur, anne babaların kitaplar, araştırmasını söyleyerek “Çocuklarının kişiliklerine, ilgi alanlarına yönelik kitapları seçmeliler. Çocuğa kitabı sevdirmeye çalışırken, sanki bir cezaymış gibi sunmak da son derece sakıncalı. Ya da çocuğun sevdiği ve arzu ettiği aktiviteleri kitap okuması koşuluyla izin vermek yanlıştır.

Çocuğun gerçekten keyif almasını sağlamak amaç olmalı. Başlangıçta okuma saatleri ile çocuğun hayatının bir parçası haline gelirse ve çocuk okumanın tadını alırsa yaşam boyu okumaktan vazgeçmeyecek.”