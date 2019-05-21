Tatvan’da 9 HDP’li meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde, haklarında ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ iddiasıyla soruşturma açılan HDP’li 9 meclis üyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Seçimleri AKP’nin kazandığı, meclis üyesi çoğunluğunun ise HDP’de olduğu Tatvan ilçesinde, HDP’li Belediye Meclis üyeleri Serap Çakmak Genç, Diyar Orak, Suat Yetişkin, Ahmet Sağnıç, İsa Taş, Şükrü Aydemir, Mehmet Nedim Türemiş, Çetin Yılmaz ve Selami Karahan haklarında yürütülen ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ soruşturması nedeniyle görevden uzaklaşıldı.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, HDP’li belediye meclis üyelerinin, haklarında yürütülen soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevlerinden uzaklaştırıldığını söyledi.