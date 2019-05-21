24 C
Istanbul
22.05.2019
Anasayfa GÜNCEL Tatvan'da 9 HDP'li meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı

Tatvan’da 9 HDP’li meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı

birgun.net birgun.net

Bitlis’in Tatvan ilçesinde, haklarında ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ iddiasıyla soruşturma açılan HDP’li 9 meclis üyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Seçimleri AKP’nin kazandığı, meclis üyesi çoğunluğunun ise HDP’de olduğu Tatvan ilçesinde, HDP’li Belediye Meclis üyeleri Serap Çakmak Genç, Diyar Orak, Suat Yetişkin, Ahmet Sağnıç, İsa Taş, Şükrü Aydemir, Mehmet Nedim Türemiş, Çetin Yılmaz ve Selami Karahan haklarında yürütülen ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ soruşturması nedeniyle görevden uzaklaşıldı.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, HDP’li belediye meclis üyelerinin, haklarında yürütülen soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevlerinden uzaklaştırıldığını söyledi.

İlginizi çekebilir:  HDP Grup Başkanvekili: Kürtlerin durumu iktidara göre değişiklik arz etmez

Kaynak:DHA
- Reklam -

SON HABERLER

Google aramaları son haberleri dizinleyemiyor

birgun.net -
Google arama motorunun bir hata nedeniyle yakın zamanda eklenen sonuçları dizinleme ve...
Devamını Oku

“İBB bir avuç insanın malı-mülkü değildir”

Berkant Gültekin -
31 Mart seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ancak AKP-YSK ortak girişimiyle...
Devamını Oku

BBC’de cinsiyet ayrımcılığı: Erkek çalışma arkadaşından daha düşük maaş teklif edilen kadın editör terfiyi reddetti

birgun.net -
BBC radyosunda program editörlüğü yapan Karen Martin, BBC radyo haber editör yardımcılığı...
Devamını Oku

‘Mazbata Online 3’ çıktı: AKP’li Ali İhsan Yavuz karakteri eklendi

birgun.net -
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerine dair hazırlanan 'Mazbata Online' oyununun...
Devamını Oku

LGS giriş belgeleri yayımlandı

birgun.net -
Liselere Giriş Sınavı (LGS) kapsamında 1 Haziran'da liselere giriş için yapılacak merkezi sınavın giriş...
Devamını Oku

“Ordu’da radyasyon oranları yükseldi” iddiası

birgun.net -
Ordu'da Avrupa Birliği Radyasyon Ölçüm Haritaları’nın son 24 saatlik verilerine dayandırılarak kentte...
Devamını Oku

Göksel Gümüşdağ: Emre Belözoğlu Fenerbahçe’ye dönmek istiyor

birgun.net -
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.Gümüşdağ,...
Devamını Oku

Tunceli Belediyesi’nin tabelası Dersim olarak değiştirilecek

birgun.net -
Tunceli Belediyesi, belediye tabelasının 'Dersim' olarak değiştirilmesine karar verdi.
Devamını Oku

John Wick 4 için vizyon tarihi açıklandı

birgun.net -
John Wick 3 Parabelyum’un vizyona girmesinden çok kısa bir süre sonra Lionsgate...
Devamını Oku

Ankara’da inşaat iskelesi çöktü: 2 yaralı

birgun.net -
Ankara'nın Çankaya ilçesinde İzmir-1 Caddesi'ndeki bir binanın tadilatı için kurulan inşaat iskelesi...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi