TAYAD’lı ailelere gözaltı

“Adalet İstiyoruz” talebiyle İstanbul’dan Ankara’ya yürüyen TAYAD üyesi aileler Adalet Bakanlığı önünde darp edilerek gözaltına alındı.
Bakanlık önünde açıklama yapmak isteyen TAYAD üyesi ailelere polis saldırdı. 13 kişi gözaltına alındı.
“Adalet İstiyoruz” talebiyle İstanbul’dan Ankara’ya yürüyen TAYAD üyesi aileler, Adalet Bakanlığı önünde gözaltına alındı
“Adalet İstiyoruz” talebiyle İstanbul’dan Ankara’ya yürüyen TAYAD üyesi aileler Adalet Bakanlığı önünde darp edilerek gözaltına alındı.
Bakanlık önünde açıklama yapmak isteyen TAYAD üyesi ailelere polis saldırdı. 13 kişi gözaltına alındı.