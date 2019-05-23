21.5 C
Istanbul
23.05.2019
Anasayfa GÜNCEL TAYAD’lı ailelere gözaltı

TAYAD’lı ailelere gözaltı

“Adalet İstiyoruz” talebiyle İstanbul’dan Ankara’ya yürüyen TAYAD üyesi aileler, Adalet Bakanlığı önünde gözaltına alındı

BİRGÜN ANKARA BİRGÜN ANKARA

“Adalet İstiyoruz” talebiyle İstanbul’dan Ankara’ya yürüyen TAYAD üyesi aileler Adalet Bakanlığı önünde darp edilerek gözaltına alındı.

Bakanlık önünde açıklama yapmak isteyen TAYAD üyesi ailelere polis saldırdı. 13 kişi gözaltına alındı.

- Reklam -

SON HABERLER

TAYAD’lı ailelere gözaltı

BİRGÜN ANKARA -
“Adalet İstiyoruz” talebiyle İstanbul’dan Ankara’ya yürüyen TAYAD üyesi aileler Adalet Bakanlığı önünde...
Devamını Oku

ABD’de hortum felaketi: 4 kişi hayatını kaybetti

birgun.net -
ABD'nin orta kesimindeki eyaletlerde etkili olan fırtına ve hortum nedeniyle en az...
Devamını Oku

Mansur Yavaş’ın talimatıyla: Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde araç sayısı azalıyor

birgun.net -
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce kamu kaynaklarının etkin kullanılması amacıyla makam araçları dahil belediye birimlerindeki diğer...
Devamını Oku

Akyatan kumsalı, yeşil deniz kaplumbağalarını ağırlayacak

birgun.net -
Adana'nın Karataş ilçesindeki Akyatan Lagünü ile Akdeniz arasında bulunan 22 kilometre uzunluğundaki...
Devamını Oku

Fenerbahçe’den Abdullah Avcı açıklaması

birgun.net -
Fenerbahçe, teknik direktörlük için Abdullah Avcı'ya teklif yapıldığı haberlerini yalanladı.
Devamını Oku

Kocaeli’de 35 göçmen alıkonuldu

birgun.net -
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde nakliye firmasına ait bir kamyonu takip eden jandarmalar, kasada...
Devamını Oku

Kocaeli Kültür Evi, edebiyat söyleşisinde buluşuyor

birgun.net -
Şair Şükrü Erbaş ve gazeteci-şair Burak Abatay, 24 Mayıs Cuma günü Kocaeli Kültür Evi'nin...
Devamını Oku

Bir Bakışta BirGün

birgun.net -
Askerlik ile ilgili yeni düzenleme Meclis Başkanlığı’na sunuldu
Devamını Oku

İmamoğlu’ndan Yıldırım’a: Ben 16 milyon insanın bizden ne istediğine bakarım

birgun.net -
Halkın oylarıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen ancak YSK'nin şaibeli gerekçelerle mazbatasını...
Devamını Oku

Mersin’de bıçaklanan sokak köpeği Sultan, sağlığına kavuştu

birgun.net -
Tarsus ilçesindeki Atatürk ve Gençlik Parkı’nın müdavimlerinden olan sokak köpeği Sultan, kimliği...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi