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10.07.2019
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‘Tayyip Erdoğan’ın uçağına asla binmeyeceğim’ diyen Ahmet Hakan’a Fatih Altaylı’dan yanıt

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Ahmet Hakan’ın yapmaması gereken şey gitmesi değil daha önce 'Gitmem' demiş olmasıdır. Çünkü asıl salaklık yaptığında değil söylediğinde" dedi.

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Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan’ın “Tayyip Erdoğan’ın uçağına asla binmeyeceğim” sözleri sonrası Erdoğan’ın uçağına binmesine değindi.

Bugünkü köşesinde konuya yer veren Altaylı, “Ahmet Hakan’ın yapmaması gereken şey gitmesi değil daha önce ‘Gitmem’ demiş olmasıdır. Böyle bir cümle kurmak için gerçekten bu mesleğin erbabı olmamak gerekir” dedi.

Altaylı, “Çünkü asıl salaklık yaptığında değil söylediğinde. Eğer gazeteciysen ve Cumhurbaşkanı ya da Başbakan seni bir geziye davet ediyorsa gitmelisin” dedi.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 15 Ocak 2016’da yayımlanan yazısında, “Tayyip Erdoğan’ın ya da Ahmet Davutoğlu’nun uçağına asla ve kata binmeyeceğim” demişti.

‘Tayyip Erdoğan’ın uçağına asla ve kat’a binmeyeceğim’ diyen Ahmet Hakan, Tayyip Erdoğan’ın uçağına bindi

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