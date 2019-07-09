‘Tayyip Erdoğan’ın uçağına asla ve kat’a binmeyeceğim’ diyen Ahmet Hakan, Tayyip Erdoğan’ın uçağına bindi

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bosna Hersek ziyaretine eşlik eden gazetecilerle verdiği poz gündem oldu. Erdoğan’ın uçağına binen gazeteciler arasında Hürriyet yazarı Ahmet Hakan’ın da yer aldığı görüldü. Hakan’ın Erdoğan’ın uçağına binmesi, “Dönmek üzerine bir manifesto” başlıklı köşe yazısını hatırlattı.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 15 Ocak 2016’da yayımlanan yazısında, ‘Bana ‘döndü’ derler, bana ‘korktu’ derler diye doğru bildiklerimi söylemekten asla çekinmeyeceğim” sözlerine yer vererek Erdoğan’ın ve Davutoğlu’nun uçağına asla binmeyeceğini söylemişti.

Hakan, söz konusu köşe yazısında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Yeri gelip aynı konularda Tayyip Erdoğan’la düşüncelerimiz örtüştüğünde… Bunu yüksek sesle ifade etmekten kaçınmayacağım. Örtüşmediğinde eleştiri hakkımdan feragat etmeyeceğim. Tayyip Erdoğan’ın ya da Ahmet Davutoğlu’nun uçağına asla ve kata binmeyeceğim.”



