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19.07.2019
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TBMM 1 Ekim’e kadar tatilde

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 27’nci dönem 2’inci yasama yılı çalışmalarını tamamlayarak 1 Ekim’e kadar tatile girdi.

27’nci dönemin başından bu yana TBMM Genel Kurulu bir yılda 40 kanun teklifini yasalaştırdı. Milletvekillerinin toplam 14 bin 215 soru önergesinin 5 bin 153’ü ilgili bakanlıklarca cevaplandırıldı. Bu dönem muhalefet milletvekilleri tarafından 6 genel görüşme önergesi verildi. Bu önergeler Genel Kurul gündeminde bekliyor. Bu dönem 5 ayrı araştırma komisyonu kuruldu.

TBMM’nin diğer bir faaliyeti olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ülke dışında görev yapmasına ilişkin olarak 5 ayrı tezkere Genel Kurul’da görüşülerek kabul edildi. Bu dönem 2017 yılı Kamu Denetçiliği Kurumu raporuna ilişkin komisyon raporu görüşüldü. TBMM’nin bir yıllık faaliyetleri bunlarla sınırlı kaldı.

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  • Konu başlıkları:
  • TBMM

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