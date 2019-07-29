TBMM Başkanı Şentop’tan S-400 yorumu: Tıpkı fıkradaki gibi oldu

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinin yazarları arasında yer alan Mehmet Acet, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop’un ABD ile yaşanan S-400 gerginliğine ilişkin olarak “Tıpkı fıkradaki gibi oldu” dediğini aktardı.

Mehmet Acet, Yeni Şafak’ta “El elin eşeğini türkü çağırarak ararmış” başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine “Meclis Başkanı Mustafa Şentop’la kısa bir S-400 sohbeti yaptım. Kendisi bu iş için ‘Tıpkı fıkradaki gibi oldu’ diyor” diye başladı.

Acet, yazısında, söz konusu yoruma ilişkin “Hani Temel’in komşusuna borcu varmış. Ama bir türlü ödeyemiyormuş. Düşünmüş, taşınmış, uykuları kaçmış. Sonunda gece yarısı gidip komşusunu uyandırmış. ‘Benim sana borcum vardı ya hani, onu ödemiyorum. Artık biraz da sen düşün’ demiş. Sonra da evine gidip rahat bir uyku çekmiş. Fıkraya göre komşunun hali, S-400 meselesinde ABD’nin 12 Temmuz günü düştüğü hale benziyor” ifadelerine yer verdi.

