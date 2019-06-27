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27.06.2019
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TBMM tatile girmeyecek

1 Temmuz'da tatile girmesi gereken TBMM'nin çalışmalarına devam etmesine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre, 1 Temmuz’da tatile girmesi gereken TBMM çalışmalarına devam edecek.

Yayımlanan kararda, “Anayasa’nın 93’üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 5’inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 18.06.2019 tarihli 90’ıncı Birleşiminde karar verilmiş” ifadeleri yer aldı.

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