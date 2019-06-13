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13.06.2019
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TBMM’de yeni askerlik teklifi görüşüldü: İlk iki madde kabul edildi

Yeni Askerlik Teklifi'nin ilk iki maddesi TBMM'de kabul edildi.

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Fotoğraf: AA

AKP’nin sunduğu Yeni Askerlik Teklifi’yle ilgili TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeler başladı.

TBMM Genel Kurulunda, Askeralma Kanun Teklifi’nin ilk iki maddesi kabul edildi. Kabul edilen maddeler, teklifin “amaç” “kapsam” başlıklarını taşıyor.

Teklifin “amaç” başlığını içeren birinci maddesi “Yükümlülük esasına göre silah altına alınacakların yoklama, sınıflandırma, celp, sevk, erteleme, muafiyet, muvazzaflık işlemleri ile cezalı yükümlülere yapılacak işlemler, Türk Silahlı Kuvvelerinden çeşitli statülerde görev yaparken ayrılan personel dahil olmak üzere yedeklik dönemleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerine çeşitli statülerde katılan personelin askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılması ve bunlardan askerlik hizmetini tamamlamamış bulunanların işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.” ifadelerini içeriyor.

Teklifin “kapsam” başlıklı ikinci maddesinde “Bu kanun, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkek için uygulanır” ifadesi yer alıyor.

İkinci maddenin kabul edilmesinin ardından, TBMM Başkanvekili Levent Gök, birleşime ara verdi.

Gök, aranın ardından komisyonun yerine oturmaması üzerine, birleşimi, 18 Haziran Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere kapattı.

Yeni askerlik sistemine göre askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak.

Hızlıca yasalaşması hedeflenen askerlik teklifi 3 bölüm halinde temel yasa olarak görüşülüyor.

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