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21.07.2019
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TBMM’nin 1 yıllık faaliyetleri yayımlandı: Yasama yetkisi atıl hale geldi

Meclis’in tatile girmesiyle birlikte bir yıllık faaliyetleri gündeme geldi. Meclis’e verilen 2 bin 19 Kanun Teklifi’nden sadece 39’u kabul edilirken, 41 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Meclis’in yasama yetkisinin atıl hale getirildiğini gösterdi. Öte yandan vekiller geçen bir yılda sadece 5 ay çalıştı

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TBMM’nin tatile girmesinin ardından Meclis’in 1 yıllık faaliyetleri gündeme geldi. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Meclis’in 7 Temmuz 2018 tarihinde başlayan 27. Dönem faaliyetlerini sordu. Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç verdiği yanıtta, “Meclis’in işlevsizleştirileceğine” yönelik uyarılar da gerçek oldu.

Meclis’e verilen 2 bin 19 Kanun Teklifi arasından sadece 39’u kabul edilirken, toplam 1.915 maddeden oluşan 41 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Meclis’in yasama yetkisinin atıl hale getirildiğini gösterdi. Ayrıca 1 Ocak’tan bu yana geçen 200 günde, vekiller sadece 64 gün mesai yaptı.

Buna göre, 27 Yasama Dönemi’nin başladığı 7 Temmuz 2018 tarihinden 10 Temmuz 2019’a kadarki 1 yıllık süreçte 13 bin 488 yazılı soru önergesi işleme alındı. CHP 10 bin 63 ile en çok soru önergesi veren parti olurken, HDP bin 926 önerge ile 2. sırada, bin 125 önerge ile de İyi Parti 3. sırada yer aldı. MHP 300 soru önergesi verirken, Türkiye İşçi Partisi 7, Demokrat Parti 3, bağımsız vekiller de 8 önerge verdi. Meclis Başkanlığı’na sunulan 13 bin 488 soru önergesinden 2’si geri alınırken, 815’i süresi içinde, 4 bin 399’u süresi geçtikten sonra cevaplandı. 7 bin 439’u da tamamen yanıtsız kaldı.

EN ÇOK SORU CUMHURBAŞKANLIĞI’NA

27. Dönemde en çok soru 3 bin 430 ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a yöneltilirken, İçişleri Bakanı’na 987, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı’na 986 ve Tarım ve Orman Bakanı’na 975 soru yöneltildi. En az soru TBMM Başkanı’na yöneltilirken, bunu 226 önergeyle Sanayi ve Teknoloji Bakanı, 270 önergeyle de Milli Savunma Bakanı izledi.

7 Temmuz 2018 – 10 Temmuz 2019 arasında toplam 2 bin 19 Kanun Teklifi verildi. Bunlardan sadece 39’u kabul edilirken, toplam 1.915 maddeden oluşan 41 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yasama yetkisinin atıl hale getirildiğini gösterdi.

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CHP Kanun Teklifi sunan siyasi partiler arasında bin 503 teklif ile yine 1. parti olurken, 169 teklif sunan MHP 2. , 146 teklif sunan AKP ise 3. parti oldu. 27 Dönem 1 ve 2. Yasama yıllarında İyi Parti 119, HDP 77, Saadet Partisi ve Türkiye İşçi Partisi de 1’er teklif sundu.

Bir sorunun nedenleri araştırılarak boyutlarını saptama ve o konuda alınması gereken önlemlerin ortaya konması amacıyla hazırlanan araştırma önergelerinde de TBMM sınıfta kaldı. 7 Temmuz 2018 10 Temmuz 2019 arasında TBMM Başkanlığı’na siyasi partilerin gerek grup adına gerekse milletvekillerinin bireysel olarak sunabildiği araştırma önergelerinde 922 ile CHP ipi göğüslerken, 291 ile HDP 2., 159 ile İyi Parti 3., 68 ile de MHP 3. Parti oldu. AKP 19 önerge ile son sırada yer alırken bu dönemde verilen bin 459 araştırma önergesinin sadece 5’i kabul edildi.

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Mesaiden çok tatil yaptılar

24 Haziran seçimlerinin ardından TBMM mesaiden çok tatil yaptı. 24 Haziran’ın ardından yemin töreniyle açılan Meclis, temmuz ayındaki kısa süreli mesainin ardından 1 Ekim’e kadar tatile girdi. Ekim ayında önce Suriye, Irak tezkeresi kabul edilirken ardından muhalefetin tüm itirazlarına rağmen Meclis İçtüzüğü değiştirildi. Muhalefetin “Meclis’in sesi kısılacağı” gerekçesiyle karşı çıktığı bu düzenlemenin ardından çalışmalara yeniden ara verildi. Aralık ayında yeni yılın bütçe görüşmeleri yapıldıktan hemen sonra tatile girildi. Meclis çalışmaları yeni yılda da aksadı. 24 Şubat’a kadar çalışmalarına iki kez ara veren TBMM, yerel seçimler nedeniyle yeniden tatile girdi. 1 Ocak’tan bu yana geçen 200 günde sadece 64 gün çalışan vekiller, bir yıl içinde ise yalnızca 5 ay mesai yaptı. Vekiller, Meclis’in tatile girmesiyle 74 gün tatil yapacak.

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