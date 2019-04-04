TBMM’nin açılışı ertelendi

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, seçim bölgelerinde yapılan itirazlarlarla ilgili sürecin devam ettiğini belirterek, TBMM Genel Kurulu’nun 16 Nisan’da açılacağını kaydetti.

AKP’li Naci Bostancı, yerel seçimler sonrası başta İstanbul olmak üzere pek çok seçim bölgesinde itirazların devam ettiğini belirtti.

Bostancı, bu gerekçelerle 9 Nisan’da açılması planlanan TBMM Genel Kurulu’nun, 16 Nisan’da açılacağını kaydetti.

Bostancı, “Meclisimiz normalde 9 Nisan’da Salı günü açılacaktı. Bütün partilerin ortak mutabakatıyla bu hafta itirazlar oldu. Milletvekilleri de bu itirazları takip ettiği için, Meclis ayın 16’sında açılacak. Bir hafta daha ertelenmiş oldu” dedi.