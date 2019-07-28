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28.07.2019
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“TCDD ek binasını ve misafirhanesini 29 yıllığına kiraladık”

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Ankara Tren Garı kampüsü içerisinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Misafirhanesi olarak kullanılan tarihi binanın Ankara Medipol Üniversitesi’ne verildiğinin ortaya çıkmasının ardından üniversite yönetiminden açıklama geldi.

Ankara Medipol Üniversitesi Rektörü Ahmet Zeki Şengül imzası ile yapılan açıklamada misafirhanenin 29 yıllık sözleşme ile kiralandığı dile getirildi.

Açıklamada ” Üniversitemiz bahse konu ek bina ve misafirhaneyi Milli Emlak’tan reel rayiç bedelle 29 yıllığına kiralamış bulunmaktadır. Yani ‘hibe’, ‘verilme’ gibi bir durum söz konusu değildir” denildi.

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  • Konu başlıkları:
  • TCDD

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