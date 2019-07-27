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27.07.2019
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TCDD’nin tarihi binası Medipol’e verildi

1928 yılında yapılan tarihi Ankara Garı Yerleşkesi içerisinde bulunan TCDD misafirhanesi Sağlık Bakanı Koca'nın kurucusu olduğu Ankara Medipol Üniversitesi’ne verildi.

İsmail Arı İsmail Arı

Ankara Tren Garı kampüsü içerisinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TOKİ’ye devredilen TCDD Misafirhanesi olarak kullanılan tarihi binanın Ankara Medipol Üniversitesi’ne verildiği ortaya çıktı.

Devlet Demir Yolları ikinci İşletme Baş Müdürlüğü olarak kullanılan ve ardından misafirhaneye dönüştürülen tarihi bina 1928 yılından yapıldı. Bina, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu bilinen 2018 yılında kurulan Ankara Medipol Üniversitesi’ne verildi.

TARİHİ YAPILAR DEVREDİLDİ

İçerisinde tescilli kültür varlığı olan müzenin de bulunduğu TCDD ikinci bölge binası, kreş, lojmanlar, Sanat Galerisi ve Ankara Misafirhanesi ile birlikte devredildi. 78 bin metrekarelik alanın Hazine’ye devredilmesine ilişkin protokol, Maliye Bakanlığı, TOKİ ve TCDD İşletmesi arasında 13 Mart 2018’de imzalandı. Devredilen alanın ve binaların Gazi Üniversitesi’nden bölünerek kurulan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ne verileceği iddia edilmişti. Ancak daha sonra Medipol Üniversitesi’ne devri yapıldı.

PEŞKEŞ ÇEKİLMESİNE SESSİZ KALMAYACAĞIZ

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Genel Basın Yayın Sekreteri Ahmet Eroğlu BirGün’e yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Böylesi bir planın hayata geçirilmesi Ankara Gar yerleşkesini parçalamaktır. Hangi açıdan bakarsak bakalım bu alanın devri ve sonrasında hayata geçirilecek plan ve sonuçları ne kamusal ne de toplumsal bir fayda sağlamayacaktır. Ulaşım hizmeti veren bir kurum tarafından on yıllardır kullanılan bu alanlar bundan sonra da yine aynı amaçla kullanılmalıdır. Vakit çok geç olmadan, TCDD yönetimini bu yanlış karardan dönmeye çağırıyoruz. Bizler işimize, işyerlerimize sahip çıkmaya sonuna kadar devam edeceğiz. İşyerlerimizin peşkeş çekilmesine sessiz kalmayacağız.”

DEMİRYOLUNA VURULMUŞ BÜYÜK DARBE

Gar binası, Genel Müdürlük binası, CTC Kumanda Merkezi, Kreş, Misafirhane ve diğer binalarıyla bir bütün olan bu alanın Cumhuriyet’in tanığı ve TCDD’nin önemli bir değeri olduğunun altını çizen Eroğlu, “Toplumsal hafızanın önemli bir parçasıdır. Bu yerin devri demiryolunun geleceğine vurulmuş büyük darbe olacaktır” dedi.

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