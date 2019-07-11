TCMB: Cari açık fazla verdi

TCMB tarafından Mayıs 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı. Cari işlemler hesabı mayısta 151 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari açık 2 milyar 370 milyon dolar oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mayıs 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.
Cari işlemler hesabı mayısta 151 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari açık 2 milyar 370 milyon dolar oldu.
TCMB BAŞKANI GÖREVDEN ALINMIŞTI
TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, geçtiğimiz günlerde görevinden alınmış ve yerine yardımcısı Murat Uysal getirilmişti.