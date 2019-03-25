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25.03.2019
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TCMB’den yükselen döviz kurlarına ilişkin açıklama

TCMB, dolar/TL kurunun cuma günü 5,80'e kadar yükselmesinin ardından bugün bir açıklama yaptı. Merkez, para politikası ve likidite yönetimine ilişkin tüm araçların, fiyat istikrarını sağlamak ve finansal istikrarı desteklemek amacıyla kullanılmaya devam edileceğini duyurdu

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamada, ekonomiye ilişkin makro göstergelerin koordineli politika adımlarının etkisiyle dengelenme sürecinin devamına işaret ettiği belirtildi.

Öncü verilerin ilk çeyrekte yurt içi talepte ılımlı bir toparlanmanın gerçekleştiğini gösterdiğini dile getirilen açıklamada, mal ihracatı ve turizm talebindeki güçlü seyirle birlikte net ihracatın büyümeye yüksek katkı verdiği ve bu çerçevede cari dengedeki iyileşmenin hızlanarak sürmesinin beklendiği kaydedildi. 

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Açıklamada, ekonomik dengelenme sürecinde para politikasının fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda şekillendiği, maliye politikası ile güçlü eşgüdüm enflasyonla mücadeleyi desteklediği belirtilerek, “Diğer taraftan, Merkez Bankası rezervlerini güçlendirme politikasına kararlılıkla devam etmektedir. Bu doğrultuda, geçtiğimiz yıl finansal piyasalarda yaşanan oynaklıklar sonrasında rezervlerde artış trendi gözlenmiştir. Brüt rezervlerde yaşanan dalgalanmalar ise olağan işlemlerden ve dönemsel unsurlardan kaynaklanmakta olup öngörülmeyen bir durum söz konusu değildir.” denildi. 

Finansal piyasalarda gözlenen oynaklıklar ve sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip edildiğine işaret edilen açıklamada, para politikası ve likidite yönetimine ilişkin tüm araçların, fiyat istikrarını sağlamak ve finansal istikrarı desteklemek amacıyla kullanılmaya devam edileceğini vurgulandı.

TCMB BAŞKANI ÇETİNKAYA’DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çetinkaya, “İktisadi faaliyet cephesinde dengelenmenin devam ettiğini söyleyebilirim.” dedi. Çetinkaya “Para politikası duruşumuzu enflasyonu en kısa sürede tek haneye düşürmeye odaklı olarak şekillendiriyoruz.” açıklamasında bulundu. null

DOLAR/TL’DE SON DURUM

Geçtiğimiz hafta cuma günü 5,84’ü aşan dolar/TL yeni haftaya düşüşle başladı.

Bankalararası piyasada dolar/TL 5,63 civarında seyrediyor.

Euro/TL ise 6,35 seviyesinde işlem görüyor. 

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