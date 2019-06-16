Tecavüz davasına bakan savcı: O saatte bara gidip içki içerse başına her şey gelir!

Ankara’da bir öğrencinin tecavüze uğramasının ardından açılan davada savcının “O saatte bara gidip içki içenin başına her şey gelir” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’nin aktardığına göre, öğrenci değişim programı ile Ankara’da bir üniversitenin ekonometri bölümünde eğitim gören İspanyol kız öğrenci A.G.R. (22), 6 Mayıs günü bir bara gittiğini, içkisine ilaç karıştırıldığından şüphelendiğini ve kendine geldiğinde tecavüze uğradığını anladığını söyledi.

Şüpheliler serbest

Şikayet üzerine gözaltına alınan T.B ve H.İ.K da İspanyol öğrenci ile rızasıyla birlikte olduklarını iddia etti. Nöbetçi savcının tutuklama talep etmesine rağmen Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, adli kontrol kararıyla iki şüpheliyi serbest bıraktı. İspanyol öğrencinin avukatı Kemal Ulusoy, dosyayı nöbetçi savcıdan devralan soruşturma savcısının değiştirilmesi talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu.

İlginizi çekebilir: 28 yıl sonra aynı yerde, aynı öfke: İsviçre’de kadınlar hayatı durdurdu

Savcı değişiklik talebi

Ulusoy başvurusunda, “Savcı, bu tip suçlarda göstermesi gereken özeni ve hızı göstermemiş, taleplerimizi içerir dilekçeleri dikkate almayarak işlem yapmamış, daha önemlisi vekillerin yanında dahi ‘O saatte bara gidip içki içenin başına her şey gelir’ gibi ifadeler kullanarak dosyaya bakış açısını yansıtmıştır. Sayın savcının önceki benzer dosyalarda da takındığı tutumunun tarafımızdan biliniyor oluşu ve taleplerimize karşılık vermemesi karşısında dosyadan el çektirilmesi ve yeni bir savcıya dosyanın tevdi edilmesini talep etme gereği hasıl olmuştur” dedi.