Tecavüzcü profesör hakkında 27 yıl hapis talebi

Ankara’da, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.’ye (23) tecavüz ettiği suçlamasıyla tutuklanıp, savcılık kararıyla resen tahliye edilen Prof. Dr. Hasan Bilgili hakkında soruşturma tamamlandı.

İddianamede, Hasan Bilgili için, ‘nitelikli cinsel saldırı’, ‘cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma’, ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından 5 yıldan 27 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Ankara’da kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.’ye (23) tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan Hasan Bilgili hakkında 27 yıl hapis cezası talep edildi.

ÖNCE TUTUKLANMIŞ, TEPKİ ÇEKEN BİR KARARLA TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Bilgili, geçen nisan ayında, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.’ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınması ardından, mahkemece tutuklanmıştı.

Ancak Bilgili, Şeker Bayramı öncesi tepki çeken bir kararla resen tahliye edilmişti.

Dosya, daha sonra tahliye kararı veren savcıdan alınarak, soruşturmada başka bir savcı görevlendirildi.

Bilgili, tahliye edilmesinin ardından Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’ne başvurarak emekli oldu. Daha sonra YÖK’ün kararı ile kamu görevinden çıkarıldı.