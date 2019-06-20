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20.06.2019
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Tecavüzcü profesöre emeklilik ödülü

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Dilek Yeğin

Sahibi olduğu Vcom Hayvan Hastanesi’nde bir veteriner hekime tecavüz ettiği ve sonrasında mağdur hekimi tehdit ederek jinekolog Hüseyin Şenyurt’la beraber delilleri kararttığı gerekçesiyle tutuklanıp Prof. Dr. Hasan Bilgili’nin emekli olmasının sağlandığı iddiaları tepkilere yol açtı.

Daha önce serbest bırakılan Bilgili’nin serbest kaldıktan sonra Ankara Üniversitesi’ne dönüşünün sağlandığı ve emeklilik dilekçesinin işleme konduğu iddiaları ortaya atıldı. Rektörlük önünde basın açıklaması yapan öğrenciler, şunları dile getirdi:

“Hasan Bilgili, Rektörlük ve mevcut iktidar arasındaki bağ sonucu Bilgili’nin salıverilmesi, emeklilik dilekçesinin kabul edilmesi şeklinde vücut bulmuştur. Hasan Bilgili’nin akademik kariyerinin sonlandırıldığını duymak istiyoruz. Okullarımızda tecavüzcü hoca istemiyoruz. Hasan Bilgili gibi nice sözde öğretim üyeleri akademiden atılana ve bu yaşananlar son bulana kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz.”

AYLIKTAN KESME CEZASIYLA KURTULMUŞ

Dışkapı Öğrenci İnisiyatifi üyeleri, Bilgili’nin adının daha önce pek çok taciz ve mobbing olayına karıştığını ama olayların üstünün kapatıldığını anlattı. Bir öğrenci, 2007 yılında aynı fakültede görevli kardeşiyle beraber taciz iddiaları sebebiyle “memuriyetten men” talebiyle YÖK’e sevk edilen Bilgili’nin “aylıktan kesme” cezasıyla durumdan kurtulduğunu ifade etti.

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