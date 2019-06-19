Tecavüzcü profesöre emeklilik ödülü

Dilek Yeğin

Sahibi olduğu Vcom Hayvan Hastanesi’nde bir veteriner hekime tecavüz ettiği ve sonrasında mağdur hekimi tehdit ederek jinekolog Hüseyin Şenyurt’la beraber delilleri kararttığı gerekçesiyle tutuklanan Prof. Dr. Hasan Bilgili’nin emekli olmasının sağlandığı iddiaları tepkilere yol açtı.

Olaydan sonra tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Bilgili’nin serbest kaldıktan sonra Ankara Üniversitesi’ne dönüşünün sağlandığı ve emeklilik dilekçesinin işleme konduğu iddiaları ortaya atıldı.

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü önünde basın açıklaması yapan öğrenciler, taleplerini şöyle sıraladı:

“Gericilik ve erkek egemen sistem yaşamın her alanında kendini dayatıyor. Bu zihniyet üniversitelerde Hasan Bilgili, Rektörlük ve mevcut iktidar arasındaki bağ sonucu Hasan Bilgili’nin salıverilmesi, emeklilik dilekçesinin kabul edilmesi şeklinde vücut bulmuştur.

Bugün burada Hasan Bilgili’nin akademik kariyerinin sonlandırıldığını duymak istiyoruz. Okullarımızda tecavüzcü hoca istemiyoruz. Hasan Bilgili gibi nice sözde öğretim üyeleri akademiden atılana ve bu yaşananlar son bulana kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz.”

Dışkapı Öğrenci İnisiyatifi üyeleri, Hasan Bilgili’nin adının daha önce pek çok taciz ve mobbing olayına karıştığını ama olayların üstünün kapatıldığını anlattı. Bir öğrenci, 2007 yılında aynı fakültede görevli kardeşiyle beraber taciz iddiaları sebebiyle “memuriyetten men” talebiyle YÖK’e sevk edilen Hasan Bilgili’nin “aylıktan kesme” cezasıyla durumdan kurtulduğunu ifade etti.

Veterinerlik fakültesi öğrencilerinin taciz olaylarından diğer fakültelerdeki öğrencilerden daha fazla şikayetçi olduğu da belirtilen açıklamada, “Üst dönemler alt dönemdeki öğrencileri sıklıkla bu konuda uyarıyor. Asistanlara yapılan mobbing vakaları var. Akademisyenler mimlenmemek ve kariyerlerinden olmamak için tepkisiz kalıyor ve bu meseleler dışarı çıkmıyor” denildi.