Tehdidin sebebi kötü tablo

POLİTİKA SERVİSİ

AKP, yerel seçim sürecinin başından itibaren muhalefete yönelik bir tehdit dili oluşturup bunu seçim kampanyasının parçası haline getirdi. Ancak sandığa son bir hafta kala, daha öncesinden üstü kapalı savrulan tehditler daha açık ve net ifade edilmeye başlandı.

Bunun en somut örneği AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun geçen birkaç gündeki açıklamaları. İktidar, aleyhine olan tablonun değişmediğini, hatta daha da kötüleştiğini gördükçe saldırganlık düzeyini artırıyor.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen günlerde yaptığı açıklamada kendini hukukun üzerinde konumlandırarak, “Ben İçişleri Bakanıyım, bu PKK’lılar seçilirse göreve başlayabilirler mi başlayamazlar mı siz bana sorun” dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, önceki akşam ve dün yaptığı açıklamalarda hedefi daha da netleştirerek tehditlerini savurmaya başladı.



YAVAŞ VE TÜRK’Ü HEDEF ALDI



Erdoğan, önceki akşam katıldığı canlı yayında, Millet İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş için, “Biz bu adamlara Ankara’yı nasıl teslim ederiz, böyle şey olur mu. Burası Ankara, Başkentimiz yahu…” ifadelerini kullandı.



İlginizi çekebilir: İstanbul’un halkçı muhtar adayları: Halkın muhtarı olacağız

Erdoğan, dün de gençlerle sosyal medya buluşması yaptı. Programın adı ‘sosyal medya buluşması’ olsa da yandaş tüm kanallar tarafından saatlerce nefessiz olarak canlı yayınlanan programda Erdoğan, bu kez de Mardin adayı Ahmet Türk’ü açıktan hedef aldı. Erdoğan, “Bakın şimdi karşı tarafın yine bir adayı var. Nedir, teröre bulaşmış birisi. Üç sene bekle, beş sene bekle. Bekleyemeyiz. Şimdi bütün bunlarla ilgili GBT’leri her şeyi hazır olarak elimizde tutuyoruz. Seçim sonucu neticelerine göre adımlarımızı atacağız” diye konuştu.



KORKUNÇ FARKLAR!



Seçime günler kala tehdit dilinin daha da sertleşmesinin sebebi de Erdoğan’ın açıklamalarında saklı. Erdoğan, önceki gece katıldığı canlı yayında anketlerin ortaya koyduğu tablonun aleyhlerine olduğunu dolaylı olarak kabul etti. Erdoğan, anket şirketlerinin büyük bir yanılgı içerisinde olduğunu ileri sürerek, “Meydanların diline baktığımızda bu seçimde çok ciddi bir yanılmayı anket şirketleri yaşayacak. Anketlerden gelen bilgilere baktığımızda aralarında korkunç farklılıklar var. Meydanlar yalan söylemez” dedi.



AKP’li Cumhurbaşkanı, daha önceki açıklamalarında da anketlere güvenmediğini söylemişti.

***

Kuru tehditle gündem değiştirme çabası

CHP Genel Başkan Yardımcısı Av. Muharrem Erkek:



Kaybetme korkuları çok büyümüş ama bu kadar korkmalarına gerek yok. İlçe Seçim Kurulu’nda kıdemli yargıçlar görev yapıyor. Onların onay verdiği adayı Cumhurbaşkanı nasıl tehdit edebilir? Anayasa’ya göre bir kişi ceza almadıkça suçlanamaz. Cumhurbaşkanı kıdemli yargıçların onay verdiği adayları hangi hakla suçlayabiliyor? Devleti yönetenlere bu üslup ve yöntem yakışıyor mu? Rakibi olan herkesi terörle bağlantılı olarak göstermeye çalışıyorlar ancak asıl onların partilerinde terörle bağlantısı bulunan birçok isim var. AKP’nin içerisinde kripto FETÖ’cü birçok ismin bulunduğu söyleniyor. Bir kişi bile yargılanmadı açık delillere rağmen. Savaşa gitmiyoruz. Yerel seçim yapacağız. Bu dönem, Türkiye’nin demokrasi tarihine çok ağır bir leke olarak geçecektir. Saray rejiminin sonuçlarını bu şekilde de olsa herkes görmeye başladı. İşsizlik, hayat pahalılığı, enflasyon, ağır borç yükü konuşulmasın, gerçeklerin üzeri örtülsün diye bu iftiraları atıyorlar. Bu kuru tehditler gündem değiştirme hamlelerinden birisi.

***

Devletin partisi olmaz

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Salim Ensarioğlu:

Madem adayların başkan olmasını engelleyecek suçları vardı o zaman neden YSK bunlara onay verdi? Bu adaylıklara onay verenler mi hukuku bilmiyor? Yaşanılan süreç son derece korkunç. Cumhurbaşkanı’nın bu tür söylemleri, barış ortamına zarar veriyor. Devletin kurumları olur, partisi olmaz. Biz karşımızdakini bir siyasi parti olarak görüyoruz ama onlar devletin partisi gibi hareket ediyor. Bu yanlıştır. Siyasi terbiye ile bağdaşmayan sözlerle karşılaşıyoruz. Devletin görevi korumaktır, güvenliği sağlamaktır.