Tek adama koruma düşünceye pranga

Türk Ceza Kanunu’nun Recep Tayyip Erdoğan’ı koruma ve düşünce özgürlüğünü kısıtlama maddesine dönüşen ve çoğunluğu ceza ile sonuçlanan 299 ve 301’nci maddelerine muhalefetten bir yıl içinde 36 bin 664 soruşturma açıldı, 6 bin 326 kişi yargılandı.

Cumhurbaşkanı’na hakareti düzenleyen Türk Ceza Kanunu’nun 299’uncu maddesi, partili cumhurbaşkanlığı modeline geçilmesine karşın geçmişte olduğu gibi kullanılmaya devam etti. Cumhurbaşkanı’na hakaret eden kişilerin bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını ve suçun alenen işlenmesi durumunda da cezanın altıda bir oranında arttırılmasını öngören maddeye muhalefetten, toplumun her kesiminden, her yaş ve meslek grubundan yurttaşa davalar açıldı. Katledilen Gazeteci Hrant Dink’in de yargılandığı “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” şeklindeki 301’inci madde de birçok yurttaşın yargılanmasına neden oldu. Çoğu zaman bu iki madde birlikte kullanıldı.

BİR YILDA 36 BİN 664 SORUŞTURMA

Geçen yıl “Devletin egemenliğine ve organların saygınlığına karşı suçlar” başlığı altında Cumhuriyet Başsavcılıklarınca 36 bin 664 soruşturma yürütüldü. Bunlardan 11 bin 337’si hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilirken 6 bin 131’i ile ilgili kamu davası açıldı. 19 bin 196 dosyada ise faillerin milletvekili olması nedeniyle fezleke düzenlendi ya da görevsizlik, birleştirme ya da başka büroya gönderme kararları alındı.

ÇOCUKLARDAN YABANCILARA KADAR

Adalet Bakanlığı’nın 2018 yılı istatistiklerine göre, geçen yıl bu suçlamayla 6 bin 326 yurttaşa dava açıldı. Bunların arasında 12-15 yaş grubunda 104 çocuk yer aldı. 15-18 yaş grubundan ise 175 kişiye dava açıldı. Devletin egemenliğine karşı suç işlediği iddiasıyla 71 yabancı uyruklu yargı önüne çıkarıldı. 18 yaş üstünde de 5 bin 976 yurttaş hapis cezası istemiyle yargılandı.

YÜZDE 68 CEZA

Geçmiş yıllardan kalanlarla birlikte TCK’nin 299 ve 301’inci maddelerine muhalefet suçlamasının yer aldığı 7 bin 471 dosya geçen yıl karara bağlandı. Bu dosyaların yüzde 37’si olan 2 bin 775’inde mahkûmiyet kararına hükmedildi. Yüzde 31’inde (2 bin 362 dosya) ceza verildi ancak hükmün açıklanması geri bırakıldı. Dosyaların yüzde 19’u ise (Bin 416 dosya) beraat ile sonuçlandı.