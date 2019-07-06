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06.07.2019
Anasayfa YEŞİL BİRGÜN "Tek kullanımlık plastik ürünler yasaklansın"

“Tek kullanımlık plastik ürünler yasaklansın”

Çevre Komisyonu Üyesi ve Sözcüsü CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, tek kullanımlık plastik ürünlerin Türkiye’de yasaklanması konusunu TBMM gündemine taşıdı. Bakan, “Tek kullanımlık plastikler yasaklansın, yaşam 2 dakikada tükenmesin” dedi

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Yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda, Akdeniz’in yüzde 92,8’inde plastik olduğu belirlendi. Yani, Akdeniz Havzası’nda 4 metrekareye 1 plastik atık düşüyor. Bu sorunun en büyük kısmını ise 2 dakika kullanılıp atılan tek kullanımlık plastikler oluşturuyor.

AB Konseyi, denizler ve kıyılarda en çok bulunan tek kullanımlık plastik atıkların kullanımını yasakladı.

Buna göre; plastik kulak pamukları, çatal-bıçak setleri, tabaklar, pipetler, içecek karıştırıcılar, balon çubukları ve gıda kapları 2021 yılından itibaren AB ülkelerinde yasaklanacak ve kullanılmayacak.

AB, plastik yasakları için hazırladığı yol haritasında, 2029 yılına kadar tek kullanımlık plastik şişelerin yüzde 90’ını toplamayı hedefliyor.

Bu hedefler doğrultusunda ise; bir yandan karbon emisyonundan kurtulacak, bir yandan 2030 yılına kadar 22 milyar Euro’ya denk gelecek çevre zararı önlenecek, diğer yandan tüketicilerin 6.5 milyar Euro tasarruf etmesi sağlanacak.

Öte yandan söz konusu düzenleme, Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından da onaylandı.

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Tek kullanımlık plastiklerin Türkiye’de yasaklanması konusunu TBMM gündemine taşıyan Çevre Komisyonu Üyesi ve Sözcüsü CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından yanıtlanması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

‘PLASTİK ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ İÇİN HAREKETE GEÇİN!’

Türkiye’nin plastik konusunda daha etkili ve kararlı adımlar atması gerektiğini ifade eden CHP’li Bakan, “Tüm dünya ülkeleri hem doğayı hem de canlı cansız yaşamı tehdit eden plastik üretimini ve tüketimini azaltmaya yönelik politikaları benimsemeli ve uygulamalı. Çarpıcı bir örnek var; bir uluslararası gazlı içecek firması yılda 88 milyar tek kullanımlık pet şişe kullanıyor. Bu pet şişeler yan yana dizildiğinde 31 kez Ay’a gidiş geliş mesafesi uzunluğunda oluyor. Birçok ağır metal ve kimyasal madde barındıran plastik malzemeler hangi çeşit plastik olduğuna bağlı olarak malzemenin temas içinde olduğu hava, toprak, su ve gıda gibi ortamlara geçiş yapıyor. AB’nin bu düzenlemeyi kabul etmesi, başta denizlerimiz olmak üzere çevre kirliliğinin en temel sebeplerinden biri olan plastik kirliliğiyle mücadele için ilk adımdır. Mevcut plastik atıklarla mücadele etmek gerekirken dünyada en fazla plastik çöp ithal eden üç ülkeden biri konumundayız. Ülkemizin, plastik atık ve poşetler konusunda atılan adımların yanında, plastik kirliliği için daha etkili ve kararlı adımlar atılması öncelikli olmalı. AB’de de yasaklanan tek kullanımlık plastikleri yasaklamak başta olmak üzere, tek kullanımlık plastik ürünlerin üretiminin ve tüketiminin azaltılması, doğada atık halde bulunan bu tek kullanımlık plastiklerin toplanması ve atık yönetimi için harekete geçilmelidir. Tek kullanımlık plastikler yasaklansın, yaşam 2 dakikada tükenmesin” diye konuştu.

CHP’Lİ BAKAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT KURUM’A SORDU:

1 – AB ülkelerinde yasaklanan tek kullanımlık plastiklerin ülkemizde de yasaklanması için yasal bir hazırlık yapılmakta mıdır ve/veya yapılacak mıdır?

2 – Plastik atıkla ve kirliliğiyle mücadele kapsamında; Bakanlığınız, başta denizlerimiz olmak üzere çevre kirliliğine neden olan ve canlı cansız yaşamı tehdit eden tek kullanımlık plastik ürünlerin üretiminin ve tüketiminin azaltılması, doğada atık halde bulunan bu tek kullanımlık plastiklerin toplanması ve atık yönetimi için hangi çalışmaları yürütmektedir?

3 – Tüm devletlerin ortak sorunu ve ortak mücadele alanı olan küresel iklim krizi, sürdürülebilir ekosistem, atıklar, denizler ve çevre kirliliği gibi konularda Türkiye olarak hangi uluslararası çalışmalara, işbirliklere, anlaşmalara ve/veya sözleşmelere dahil olduk ve/veya olacağız?

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