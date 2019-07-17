Tek kullanımlık plastikler için 200 bin imza toplandı

Anıl Varlı

Greenpeace Akdeniz’in, Avrupa Birliği’nde (AB) yasaklanan tek kullanımlık plastik ürünlerin Türkiye’de de yasaklanması için yürüttüğü kampanyaya, 187 bini aşkın kişi imza atarak destek verdi.

Kampanyayı, 187 bini aşkın kişi imzaladı. Kampanya duyurusunda, Greenpeace’in ‘Plastik Dolu Akdeniz’ raporuna göre, Akdeniz’den alınan derin deniz örneklerinin yüzde 92,8’inde plastik saptandığına dikkat çekildi.

Akdeniz havzasında 4 metrekareye 1 plastik atık düştüğü vurgulanan kampanyada, sorunun en büyük kısmını da 2 dakika kullanılıp atılan tek kullanımlık plastiklerin oluşturduğu aktarıldı. Kampanya duyurusunda, ‘İmza ver. Üç tarafı plastiklerle değil, denizlerle çevrili bir Türkiye için imza ver. AB’de yasaklanan tek kullanımlık plastikler Türkiye’de de yasaklansın’ çağrısında bulunuldu. AB’nin, plastik pipet, kulak çubuğu, tabak, çatal, bıçak, kaşık, içecek karıştırıcıları ile köpük gıda kapları ve içecek bardakları gibi tek kullanımlık ürünleri yasakladığına işaret edilen duyuruda, “Üye ülkelerin anlaşmadaki kuralları kendi ulusal yasalarına adapte etmek için iki yılı var. Üç tarafı plastiklerle değil, denizlerle çevrili bir Türkiye için bunu yapmalıyız” denildi.

Greenpeace Akdeniz, plastiklerle ilgili 5 çarpıcı gerçeği de şöyle sıraladı:

• 1950’li yıllardan bugüne 8,3 milyar ton plastik üretildi. Bu 1 milyar filin ağırlığına eşit.

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• Her sene yaklaşık 12 milyon ton plastik denizlere karışıyor ve bu dakikada bir kamyon dolusu plastik demek.

• Bugüne kadar üretilen plastiğin yüzde 90’ı geri dönüştürülmedi.

• Deniz kuşlarının yüzde 90’ının, deniz kaplumbağalarının üçte birinin, balina ve yunusların yarısından fazlasının midesinde plastik var.

• Büyük plastik parçaları mikro plastiklere bölünerek deniz canlılarının besin zincirine karışıyor ve hatta deniz mahsulleri aracılığıyla tabaklarımıza kadar giriyor.