Tek tutuklu kalmadı

Ankara Siteler’de, 16 Ocak’ta 5 Suriyeli işçinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin 5 sanığın “taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak” suçundan yargılandığı davanın ilk duruşmasında tutuklu firma sahibi tahliye edildi.

Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde önceki gün görülen duruşmaya tutuklu sanık Ömer İnal ile tutuksuz sanıklar Bekir Kanıgür, Sadettin Altınkaynak ve Sadık Potuk katıldı. Tutuksuz sanıklardan Mustafa Demirci duruşmaya gelmedi.

‘İŞÇİLER BENİM DEĞİL’

Duruşmada savunma yapan firma sahibi sanık Ömer İnal, internet üzerinden mobilya satışı yapan bir şirketin sahibi olduğunu, mobilyaların Siteler’de anlaştığı firmalarca fason üretildiğini söyledi. Yangın çıkan binada kiracı olduğunu kaydeden İnal, binanın giriş katının kendisi, diğer katların ise firması için fason üretim yapan sanıklar Bekir Kanıgür, Sadettin Altınkaynak ve Sadık Potuk tarafından kira karşılığında kullanıldığını öne sürdü.

Adı geçen sanıkların her birinin kendi namına çalıştığını, bunlar arasında patron-işçi ilişkisi bulunmadığını savunan İnal, yangının Altınkaynak ve Potuk tarafından kullanılan birinci katta başladığını, yaşamını yitiren işçilerin ise sanıklardan Bekir Kanıgür’e ait üçüncü kattaki işyerinde çalıştıklarını söyledi.

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Binada başka imkân bulunmadığı için elektrikli ısıtıcı kullanıldığını iddia eden İnal, “Kablolar alev alınca oradaki yanıcı maddeler tutuşmuş. Hayatını kaybeden işçilerden haberdardım ancak kimin ne iş yaptığını bilmiyordum. Benim muhatabım o işyerindeki ustalardır. Bunlar benim işçilerim değil, bana fason olarak üretim yapan kişilerin işçileriydi” dedi.

‘PRİM KARŞILIĞI ÇALIŞIYORUZ’

Sanıklar Bekir Kanıgür, Sadettin Altınkaynak ve Sadık Potuk ise Ömer İnal’a ait işyerinde prim karşılığı usta olarak çalıştıklarını, işyerlerinin kendilerine ait olmadığını ileri sürdü. İnal ile aralarında patron-işçi ilişkisi dışında herhangi bir üretim veya kira sözleşmesi bulunmadığını söyleyen sanıklardan Bekir Kanıgür, hayatını kaybeden işçileri İnal’ın bilgisi doğrultusunda kendisinin işe aldığını söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının savunmasının ardından aralarında yangından kurtarılan işçilerin de olduğu bazı kişileri tanık olarak dinledi. Tanıkların tamamı, sanıklar Bekir Kanıgür, Sadettin Altınkaynak ve Sadık Potuk’un kendileri namına çalıştığını, İnal için fason üretim yaptıklarını, ölen işçilerin de Kanıgür’e ait işyerinde çalıştıklarını kaydetti. Kanıgür, Altınkaynak ve Potuk ise tanıkların tamamının İnal’ın işyerinde çalışan veya iş yaptığı kişiler olduğunu, aleyhteki beyanları kabul etmediklerini ifade etti.

TUTUKLU SANIK KALMADI

Beyanlardan sonra ara karar açıklayan mahkeme, sanık Ömer İnal’ı tutuklulukta geçen süre, delillerin toplanmış olması ve kusur oranının değişme durumunu gerekçe göstererek tahliye etti. Duruşmaya katılmayan sanık Mustafa Demirci’nin zorla getirilmesine karar veren mahkeme, davayı 8 Ekim’e bıraktı.