Tekelleşme küçük kitabevlerini vuruyor: Bize kitap fiyatı sorup internetten alıyorlar

Bir kitap, yazarının kaleminden hangi yollarla okurunun hayal dünyasına dahil olur? BirGün Pazar’ın geçen haftaki sayısında Anıl Aba bu sorunun yanıtını aramaya çalıştı. Gerek sosyal medyada, gerekse de yayıncılık camiasında fazlasıyla tartışıldı. Okurlar, “Biz hiç böyle bilmiyorduk” şeklinde paylaşımlar yaptı. Yazının konusu ise kitap sektöründeki tekelleşmeydi. Aba, D&R ve İdefix üzerinden sektörün nasıl yönlendirildiğini yazıyordu. Online satışların nasıl da hem yayıncıyı hem de okuru yoksaydığı ortadaydı yazdıklarına göre. Nitekim bu konuya ilişkin de kısa süre önce Yayıncılar Kooperatifi adında bir girişim de hayata geçti. 20’ye yakın yayıncı bir araya geldi ve dağıtım, matbaa, depo, stok, online satış gibi problemleri ortaklaşa çözebileceklerine dair planlarını açıkladılar

Peki, kitabevi ve dağıtım tekelleri tekelliklerini sürdürürken küçük esnaf olarak adlandırabileceğimiz sahaflar ve butik kitabevleri ne durumda? Nasıl ayakta kalabiliyorlar, hangi sorunlarla karşı karşıya kalıyorlar. Yayınevlerinin tekellere yaptığı büyük indirimlerin onlara uğramadığını biliyoruz. Bu soruların cevabını aramak için İstanbul’dan Moda Sahaf’ın sahibi Hakan Tunç, Ankara’dan Berdelacuz Sahaf’ın sahibi Mustafa Türkoğlu ve İzmir’den Yerdeniz Kitapçı’nın sahibi Nuray Önoğlu ve Belki Kitabevi’nin sahibi Özgür Madak ile konuştuk. Tanıdığım bildiğim birçok sahafın ortaklaşa dertleri onların da dertleri. Bir nevi geri kalan sahaf ve kitabevlerinin de sözcüsü oldular.

Ankara’dan Berdelacuz Sahaf’ın sahibi Mustafa Türkoğlu

TEKELLEŞME NASIL ETKİLİYOR?

“Kitap satışında tekelleşme sizi nasıl etkiliyor?” sorusuyla başlıyorum. Konuştuğum her iki isim de cevabın olumsuz yönde olduğunda hemfikir. Türkoğlu, büyük mağazalar kadar reklam bütçeleri olamadığından ya da PR’a yatıracakları paralarının olmadığından bahsediyor ve ekliyor: “Aklımız yettiğince sosyal ağlardan insanlara ulaşmaya çalışıyoruz ama o da bize hitap etmeyecek kişilerle dolup taşıyor.”

Önoğlu ise özellikle online satış sitelerinin bitmek bilmeyen ve kimi zaman % 60’lara varan indirim kampanyaları bağımsız kitapçıları iş yapamaz, varlığını sürdürmekte büyük güçlük çeker hale düşürdüğünden söz ediyor. Çözümsüzlüğü ise şu sözlerle anlatıyor: “Okura onların yüzde altmış indirimle sattığı kitabı neden bizim etiket fiyatı üzerinden satmak zorunda olduğumuzu tek tek açıklamak yıpratıcı ve yorucu oluyor. Bağımsız kitapçılar tedarikçilerden (ki büyük tedarikçiler aynı zamanda online kitapçıların yan kuruluşları) ortalama %35 indirimle kitap alabilirken, onların yan kuruluşları durmaksızın indirim kampanyaları yapıyor.” Devamında ise şu soruyu soruyor: “Madem yayıncıların daha büyük indirimlerle kitap satması mümkün, o halde bu olanaktan neden bağımsız kitapçılar da yararlanamıyor?” Soru net ve Önoğlu’nun cevabı ise şöyle: “Bizim deneyimlerimize göre yayıncılar kitapçılara doğrudan kitap vermek konusunda gönülsüz. Bu tutumda kimi yayıncıların geçmişte konsinye çalışılan kitapçılardan alacaklarını tahsil edememesinin bir payı olduğu anlaşılıyor. Fakat günümüzde kimi yayıncıların yaptığı gibi peşin ödeme ile online satışı doğrudan kitapçıya yapmak olanağı var. Bunun daha yaygın olarak yapılması, aslında herkesin lehine olurdu.”

Tunç karşılaştığı nereden baksanız dramatik bir anıyı aktarıyor bizlere: “Her 10 müşterinin 5 ve 6’sı artık fiyat sorup internet sitesindeki mukayesesini anlatıyor. Baktığımızda elbette ki etkiliyor.” Durumun her geçen gün daha da kötüye gittiğini söyleyen Tunç, “Online satış sitelerinden ziyade semt kitapçılarının varlığı mutluluk verici. Bütün kitapları tek bir yerden almamalılar. Hakkari’deki bir kitapçının varlığı da herkes için önemli. Ama öte yandan da güncel bir örnek vereyim; Murat Özyaşar’ın yeni çıkan bir kitabın satışı 28 TL olarak bize geldi. Bizim bu fiyatın altında satmamız mümkün değil. Ama DR’ın ve İdefix’in bunu %30 iskonto ile satabiliyor” diye durumun vehametini aktarıyor.

YAYINEVLERİYLE İLİŞKİ

İşi kitap satmak olan kitabevleri, işi kitap basmak olan yayınevleriyle ne denli ilişki içerisinde? Önoğlu, doğrudan kitap aldıkları yayınevi sayısı bir elin parmaklarını geçmediğini söylüyor. Ama devamında söyledikleri dikkat çekici: “Kimi yayınevleri, bizimle doğrudan çalışmak isteyeceklerini ama bunun mümkün olmadığını, çünkü tekele ait büyük bir dağıtımcının – örneğin – doğrudan kitapçılarla çalıştığının ortaya çıkması durumunda kitaplarını dağıtmayı durduracağını ima ediyor. Bu da az buz caydırıcı bir etmen değil. Çünkü kitapçı ancak o tekelin sitesine bakarak kitap var mı, yok mu anlıyor. Yayınevinin deposunda bolca bulunduğu halde, bu tedarikçilerin sitelerinde TÜKENDİ görünen kitap sayısı da bunun bir göstergesi. Bir sebeple dağıtmıyor, bu yetmezmiş gibi ‘Bende yok’ demiyor, ‘tükendi’ diyor.” Türkoğlu ise sahaf olmalarının gereği olarak yayınevleriyle ilişkilerinin olmadığını söylüyor.

Butik kitabevlerinin ve sahafların da bir eli ve kolu da Nadir Kitap. Önoğlu bunun da bir handikap olduğunu söylüyor: “Nadir Kitap üzerinden online satış yapıyoruz. Bu da belli bir aylık aidat ve her satıştan % 12 komisyon ödemek anlamına geliyor. Nadir Kitap da kendi alanında tek olmanın sefasını sürüyor. Yakın geçmişte hem aidatları artırdı hem de komisyonu % 10’dan 12’ye çıkardı. Başka alternatifleri var gibi görünse de pratikte yok. En eski online platform olduğundan pek çok kitapçı ve sahaf oraya üye. Bir başka yere geçmek için binlerce kitabı yeniden bir başka yere kaydetmeleri gerekiyor. Pek çok açıdan imkânsıza yakın bir iş.” Türkoğlu ise online satışların neredeyse tek geçim kaynakları olduğunu aktarıyor.

Özgür Madak

Yayınevleriyle kurulan ilişkiye yönelik çarpıcı bir örnek de Madak’tan geliyor: “Geçen seneler Alfa Yayınlarından Dünya Sanat Tarihi kitabı çıktı. Kendi referans kütüphanemde böyle güncel bir sanat tarihi kitabını bulundurmak istedim dolayısıyla. Hemen almaya karar verdim Etiket fiyatı 200 liraydı. Kitapçıların dağıtımcısı olan Prefix’te iskontolu fiyatı 130 küsürdü. Ama aynı kitap okurların sitesi olan İdefix’te 90 liraydı. Ve ben de İdefix’ten aldım haliyle. Fakat anlamadığım durum şu; Prefix satıcı için , İdefix alıcı için tasarlanmışken ve bu 2 kurum da aynı şirketinken nasıl oluyor da ben satıcı olarak daha pahalıya alıyorum. Ya da Kırmızı Kedi Yayınevinin sahiibi olduğu dağıtımcı firma emekkitap’ta, Kırmızı Kedi Yayınları yüzde 35 iskonto ile kitapçıya veriliyor da Kitapyurdu’nda aynı kitaplar yüzde 40-50 arası iskonto ile satışa çıkarılıyor. Ya da yayınevleri kendi sitelerinden yüzde 40-50 arası iskonto ile satış yaparken, biz neden bu yayınevlerinin kitaplarını dağıtımcılardan yüzde 30-35 iskonto ile kitap alıp satıyoruz hiç anlamış değilim. Kulağa bir yerde bir yanlış var gibi geliyor ama, galiba bizde.”

DAĞITIMCILARIN SORUMLULUĞU

Kitabın elimize ulaşmasındaki en büyük rollerden biri de dağıtıcılar. Küçük esnafın derdi burada da devam ediyor. Önoğlu, tedarikçilerin çoğunun belli bir limiti doldurmaları halinde kargo masraflarını ödediğini, kendilerinin de mümkün mertebe bunu sağlamaya çalıştıklarını anlatıyor. Ama bu her zaman böyle değil tabii. Acil durumlarda kargo masrafını karşılıyor ve zaten iyice erimiş kârını iyiden iyiye yok ediyor.

Türkoğlu da aynı durumdan mustarip. Büyük sitelerin büyük anlaşmalarla kargoyu bedavaya ulaştırması karşısında kendilerinin çok az şansı olduğunu söylüyor.

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Önoğlu’na girişte bahsettiğim Yayıncılar Kooperatifi’nin işlerinden söz ediyorum. Fikrin yeni bir şey olmadığını ancak yeniden kurgulandığında olumlu olacağını şu sözlerle ifade ediyor: “Bağımsız kitapçıları da gözeten, herkesin yaşamasına olanak verecek bir oluşum hepimiz için büyük bir kazanım olacaktır. Dilerim sözünü ettiğiniz oluşum bu farkındalıkla kotarır işleri ve hepimiz rahat bir nefes alırız.”

ÇÖZÜM NASIL OLACAK?

Peki ya çözüm? Nasıl çözülecek, nasıl ayakta kalacak bu dükkanlar? Türkoğlu, birlik olmayı öneriyor ama biraz umutsuz: “Birleşip tekel olan siteden bütün satıştaki kitaplarımızı çekersek site bizimle görüşmek isteyecektir. Belki üyelik ücretini, belki kargo ücretini, belki satış komisyonunu azaltabileceğimiz bir pazarlık sürecine gidebiliriz. Bu konuda biraz sitemli biraz ise umutsuzum. Sebebi ise bizlerin ödemesi gereken faturalar, kredileri, kiraları, vergileri olan insanlarız. Bize vergi indirimi gelmez, taksitlendirmesi gelir. Faturalar bizde iskontolu gelmez, aksine her türlü vergi eklenerek gelir. Bu sebeple bu anlamda bütün kitaplarımızı satıştan çekip kaba tarifle bir eyleme gitmeye kimsenin gücü yetmez.”

Nuray Önoğlu

Önoğlu da Türkoğlu gibi sektöre dayanışma çağrısında bulunuyor: “Yayıncı, bağımsız kitapçı ve okur lehine düzenlemeler yapılması şart. İlk akla gelen sabit fiyat uygulaması. Ayrıntılarına vakıf değilim ama kimi ülkelerde olduğunu duyuyoruz; belli bir süre online ya da dükkanda, kitabı herkes aynı fiyattan satmak zorunda. Bu haksız rekabeti önlemeye hayli katkısı olabilecek bir uygulama kanımca. Ortada apaçık bir haksız rekabet var ama bu konuda hiçbir yaptırım duyup işitmiyoruz. Nedendir bilinmez!”

Tunç, sistemin sürdülebilir olmadığını ve muhakkak kitap satış fiyatlarında ve iskontolarda bir düzenleme yapılması gerektiğini söylüyor.

Madak ise kitabevlerinin yok saymaya devam edildiği takdirde, kendilerinin azaldığı durumda ne dağıtımcının ne yayıncının ne de okurun kazanacağını ifade ediyor.