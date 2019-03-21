Tekin’den Real işçilerine destek

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, 19 aydır gasp edilen hakları için mücadele eden Real Market işçilerini ziyaret etti.

DİSK Nakliyat-İş Sendikası ile birlikte önceki gün İstanbul Kozyatağı’ndaki Metro Mağazası önünde eylem yapan işçilere Tekin de destek verdi. Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu ve işçilerle görüşerek direnişle ilgili bilgi alan Tekin, direnişle dayanışma içerisinde olacaklarını söyledi. Tekin, işçilere başarılar dileyerek direniş alanından ayrıldı. Ardından eylemlerine devam eden işçiler, kendilerine yönelik baskı ve tehditlerin, açılan soruşturmaların, son olarak geçen pazar günü Ankara’da polis tarafından darp edilmelerinin direnişi kırmadığını ve kıramayacağını vurguladı.

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Haklarını alana dek mücadele edeceklerini belirten işçiler, halka bir kez daha Metro, Media Markt ve Beğendik’ten alışveriş yapmama çağrısında bulundu.