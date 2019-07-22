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22.07.2019
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Tekirdağ’da 45 kişi yedikleri dönerden zehirlendi

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Fotoğraf: DHA

Tekirdağ’da 45 kişi yedikleri dönerden zehirlendikleri  şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tekirdağ’ın merkez Süleymanpaşa ilçesi Hükümet Caddesi üzerinde bulunan bir dönerciden döner yiyen 45 kişi, bir süre sonra mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle hastanelere başvurdu.

Başta Tekirdağ Devlet Hastanesi olmak üzere çevredeki hastanelere başvuranlar, bir süre müşahede altında tutulup, tedavileri tamamlandıktan sonra taburcu edildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak:DHA

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