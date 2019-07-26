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26.07.2019
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Tekirdağ’da 45 kişinin zehirlendiği dönerde bakteri tespit edildi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 45 kişinin zehirlendiği dönerde "Listeria monocytogenes" bakterisi olduğu tespit edildi.

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Tekirdağ’da 45 kişinin zehirlenmesine neden olan dönerde kullanılan ette, su ve kanalizasyonlarda bulunabilen ve buradan da hayvanlara geçen ‘Listeria monocytogenes’ bakterisi saptandı.

Alınan bilgiye göre, Hükümet Caddesi’nde faaliyet gösteren bir lokantada döner yiyen 45 kişi, 4 gün önce mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle Tekirdağ Devlet Hastanesine başvurmuştu.

Yedikleri dönerden zehirlendikleri iddia edilen 45 kişi, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, dönerden numune alarak tahlile gönderdi.

Yapılan laboratuvar incelemesinde, dönerde kullanılan ette, su ve kanalizasyonlarda bulunabilen ve buradan da hayvanlara geçen ‘Listeria monocytogenes’ bakterisi tespit edildi.

Cezai işlem uygulanan işletmenin, hijyen şartlarını yerine getirdikten sonra çalışmaya devam edebileceği öğrenildi.

Kaynak:İHA

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