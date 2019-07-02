Tekstil fabrikasında sendikalaşmaya işveren engeli

AYCAN KARADAĞ

Teksif Sendikası’nın örgütlenme çalışmalarını sürdürdüğü İzmir Saertex Tekstil’de, sendikaya üye olan 3 işçi işten çıkartıldı. Bugün iş yeri önünde basın toplantısı düzenleyen Teksif Sendikası ve işçiler, sendikalaşma haklarının engellendiği gerekçesi ile Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundular.

İzmir’de Saertex Tekstil ltd.’de, Türk-İş’e bağlı Türkiye Tekstil Örme Giyim ve Deri Sanayi İşçileri Sendikası’na(TEKSİF) üye olan 3 işçi işten çıkarıldı. Konu hakkında Pancar Organize Sanayi Bölgesi’nde açıklama yapan TEKSİF Sendikası,“ Sendika üyemiz 3 kişi işten çıkartılmış olup istifa etmeyen üyelere çeşitli bahaneler ile tutanaklar tutulmakta hatta kendini kraldan çok daha kral sananlar, üyelerimizi tehdit etmektedir,” denildi.

“SENDİKADAN İSTİFA ETTİRİLMEYE ÇALIŞILMAKTADIR”

TEKSİF İzmir Şube Başkanı Faruk Aksoy yaptığı açıklamada, sendikalı olmanın anayasal bir hak olduğunu belirterek, “Sendikamızın örgütlenme çalışması yürüttüğü 16 Mayıs 2019 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yaptığı yetki tespit başvurusunda gerekli çoğunluğu sağlamasına rağmen Alman menşeli Saertex Türkiye Tekstil Ltd. Sti. firması yetkimize itiraz etmiştir. Ülkemizi ucuz işçi cenneti olarak gören bu uluslararası şirketler işçilerin anayasadan doğan örgütlenme haklarına saygı duymadıkları gibi yine Türk yöneticileri tarafından üyelerimize baskı yapılmakta ve sendikadan istifa ettirilmeye çalışılmaktadır. Sendika üyemiz 3 kişi işten çıkartılmış olup istifa etmeyen üyelere çeşitli bahaneler ile tutanaklar tutulmakta hatta kendini kraldan çok daha kral sananlar, üyelerimizi tehdit etmektedir,” dedi.

Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen Aksoy, “Altı üyemiz tarafından bugün itibariyle işveren yetkilileri için Cumhuriyet Savcılığı’na anayasal haklarımızın engellendiği için suç duyurusunda bulunulmuştur. Şirket her ne kadar Alman menşeli olsa bile endüstriyel ilişkilerden uzaktır. Bu insanlar dilenci değil. Bu insanlar emekçi. Ne istiyorlar? Sendika. Anayasal haklarını yani. Bu yüzden işçiler kapının önüne koyuluyor. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. Biz haklıyız biz kazanacağız,” diye konuştu.