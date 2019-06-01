‘Tekzip’ siyaseti

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanlığı’na mevcut başkanın istifasının ardından Ocak ayında seçilen Ebubekir Şahin’in yaptığı atamalara yönelik haberlere RTÜK’ten “tekzip görünümlü siyasi değerlendirme” geldi.

RTÜK’te yapılan eş, dost atamaları kamuoyunda tepkiyle karşılanırken RTÜK Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada muhalefet partilerinin kazandığı belediyelere gönderme yapıldı. BirGün’ün sorusu üzerine atamaları, “Yakın çalışma ekibimi tanıdığım insanlar arasından seçiyorum ve bu doğal bir olay” diyerek savunan Şahin’in bu açıklamalarından kısa süre sonra RTÜK Başkanlığı’ndan tam tersi yönde bir açıklama geldi. Başkanlıktan yapılan açıklamada, “Benzeri tarz habercilik yapanların muhalefet partilerinin iş başına geldikleri belediyelerdeki bürokrat kıyımlarını görmezden gelmeleri manidardır” denilirken “Haberle ilgili gerekli işlemlerin başlatılacağı” öne sürüldü.

İSTİFA ET MEYDANA ÇIK

RTÜK’ten yapılan bu açıklamaya CHP Maraş Milletvekili Ali Öztunç tepki gösterdi. Açıklamanın kabul edilemez ve yetki dışı olduğunu ifade eden ve bir dönem RTÜK üyeliği de yapan Öztunç, RTÜK Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin’e seslenerek, “Muhalefet partilerine ilişkin açıklama yapmak senin haddine değildir. Seninle ilgili iddialara yanıt verirsin ama siyaset yapamazsın. Siyasete çok meraklıysan devlet memuriyetinden istifa edersin meydana çıkarsın” dedi.

ATAMALAR LİYAKATA GÖRE OLMALI

RTÜK’ün CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşçı da RTÜK Başkanlığı’nın yapılan açıklamanın “yetki dışı ve karalamaya dönük” olduğunu söyledi. İdari atama tasarruflarında takdir yetkisinin başkanlığa ait olduğunu ancak bunların “sınırsız ve keyfi olamayacağını” ifade eden Taşçı, “Atamalar liyakat esasıyla yapılmalıdır. Kamudaki atama ve görevlendirmelerde eş, dost, tanıdık anlayışı ile hareket edilemez” dedi.

RTÜK’ün diğer kamu kurumlarından ayrılan yanının, “uzmanlık esasına göre çalışma şekli” olduğunu ifade eden Taşçı, “RTÜK bir ihtisas kuruludur. Uzman personelin üzerine kurumla hiç ilgisi olmayan, memuriyet süreleri sınırlı, eğitim ve öğretim durumları tartışmalı kişilerin yönetici olarak atanması kurulun işleyişine ve iş kalitesine zarar verir. RTÜK üyeleri arasından seçilmiş başkan, siyasetçi değildir” ifadelerini kullandı.

KONU MECLİS GÜNDEMİNDE

Ebubekir Şahin’in yaptığı atamalar, Meclis gündemine de taşındı. CHP’li Milletvekili Ali Öztunç tarafından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na sunulan soru önergesinde, “RTÜK Başkanı’nın basında yer alan iddialara karşı verdiği demeçlerde, bir siyasetçi gibi başka partileri karalaması bulunduğu makama yakışmamaktadır” denildi.

Şahin’in Ocak ayından bu yana yaptığı atamaların sayısını soran Öztunç, önergesinde ayrıca şu sorulara yer verdi: “Eski AKP Ankara İl Başkanı Nurettin Akman’ın gelini İlke Akman’ın gerekli görev süresini tamamlamadan daire başkan yardımcısı olarak atandığı doğru mudur? Zabıta olarak kamuda görev yapan Hasan Basri Ilık RTÜK’e atandığı doğru mudur? Artık kamuda işe girmek, makam sahibi olmak için, eski ve yeni AKP’li yönetici akrabası olma kriteri mi gerekmektedir?”

“RTÜK üyeliğinin iptalini isteyeceğiz”

RTÜK Başkanlığı’ndan yapılan açıklamanın hesabını, “Meclis açıldıktan sonra” soracaklarını ifade eden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Gerekirse bu kişinin RTÜK üyeliğinin iptalini isteyeceğiz” dedi.

Gazetemize yönelik ifadelerin kabul edilemez olduğunu dile getiren Özel, RTÜK Başkanlığı tarafından yapılan açıklamayla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Açıklamada hadsiz bir biçimde BirGün gazetesi gibi bu ülkede kamu adına gazetecilik yapan ender mecralardan biri eleştirilmekte olup, bunu kabul etmek mümkün değildir. Hiç alakası olmamasına rağmen, ‘muhalefet partilerinin iş başına geldikleri belediyelerdeki bürokrat kıyımları’ ifadesi kullanılmıştır. Siyaseti karıştırmamaları gereken bürokrasi görevlerinde tamamen bir siyasi partinin güdümüne girmiş olanlar tarafından yapılan bu tür açıklamaları kabul edemeyiz. TBMM’ye karşı sorumlu olan bir Üst Kurul Başkanı’nın, her ne kadar kullandığı ifadeler gerçekle bağdaşmamış olsa da, muhalefet partilerince yönetilen belediyeleri ağzına almaya, buralardaki yönetim usullerine yönelik kıyas yapma ve yorum yapma haddi bulunmamaktadır.”

Kimler atandı?

RTÜK Üst Kurulu Başkanlığı’na getirildiği Ocak ayından bu yana Ebubekir Şahin’in kurum içerisinde ve kamuoyunda büyük tepkilere neden olan eş-dost atamalarının bazıları şöyle: Devlet Bahçeli’nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker’in eşi Fatma Çeliker, RTÜK Strateji Dairesi Başkanı oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın göreve gelmesinin ardından Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı görevinden alınan Orhan Özdemir de RTÜK’de daire başkanı yapıldı. Ulaştırma Bakanlığı’nda görev yapan Olcay Çiçeklitaş, RTÜK Bilgi Teknolojileri Daire Başkanı oldu. Eski AKP Ankara İl Başkanı Nurettin Akman’ın gelini İlke Akman Başkanlık makamında görevlendirildi. Kamuda göreve “zabıta” olarak başlayan Hasan Basri Ilık, RTÜK Özel Kalem Müdürü olarak atandı.