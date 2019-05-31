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31.05.2019
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TEM’de kaza: Ölü ve yaralılar var

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Ümraniye TEM Bağlantı Yolu, Kuzey Marmara Otoyolu sapağında otobüs ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi yaralandı.

İddialara göre kaza saat 07.00 sıralarında sapağı kaçıran otomobil geri geri gelmeye başladı. Aracın geri geldiğini fark edemeyen otobüs şoförü otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otobüs devrildi. Otomobilin içindeki bir kişi hayatını kaybederken, otobüste bulunan 15 kişi ise yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis güvenlik önlemi alırken, trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Kaza yapan araçları kaldırma çalışmaları devam ediyor. 

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