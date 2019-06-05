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05.06.2019
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TEM’de otomobil TIR’la çarpıştı: 5 kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi'nde TEM otoyolunda tır ile çarpışan otomobil alev alarak yandı. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, soruşturma sürüyor.

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TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesi yakınlarında TEM yolunda TIR’ın arkadan çarptığı otomobil alev alarak yandı. Otomobilde bulunan 5 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Çorlu’nun TEM gişeleri mevkiinde meydana geldi. İstanbul’dan Edirne istikametine giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 67 AV 778 plakalı otomobile, arkadan gelen Mehmet V. yönetimindeki 34 FL 2845 plakalı TIR çarptı.

Şiddetli çarpmanın etkisiyle otomobil alev alarak yanmaya başladı. Yoldan geçenlerin yangın söndürme tüpleriyle müdahale ettiği alevler kısa sürede tüm otomobili sardı. Otomobilde bulunanlar ise bir anda alev topuna dönen araçtan çıkamadı.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınırken, araçta bulunan ve henüz kimlikleri belirlemeyen 5 kişi yanarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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