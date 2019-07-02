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02.07.2019
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Temel Karamollaoğlu: Madımak tekrar araştırılmalı

birgun.net birgun.net

Katliam esnasında Sivas Belediye Başkanı olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yaptığı paylaşımda, “Madımak hadisesi tekrar araştırılmalı, karanlık eller ortaya çıkarılmalı ve hiçbir şey gizli kalmamalıdır.” ifadelerini kullandı.

26 yıllık bitmeyen acı

Sivas Madımak Oteli’nde gerçekleşen katliam sırasında Refah Partisi’nden Sivas Belediye Başkanı olan Temel Karamollaoğlu, katliamın 26. yıl dönümünde Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

“Buradan açık bir çağrıda bulunmak istiyorum” diyen Karamollaoğlu, “Madımak hadisesi tekrar araştırılmalı, karanlık eller ortaya çıkarılmalı ve hiçbir şey gizli kalmamalıdır. Gerçek suçlular adalet önünde mutlaka hesap vermelidir.” dedi.

Karamollaoğlu, Twitter’dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Madımak’ta yaşanan vahşetin 26. yıl dönümü. Bu dram bütün insanlığın ortak yarasıdır. Üzerinden yıllar geçse de acısı dinmeyecektir.

1993 yılı ülkemiz için karanlık bir dönem olmuştur. Madımak başta olmak üzere Uğur Mumcu ve Eşref Bitlis suikastları, Başbağlar vahşeti gibi acı hadiselerin ardı ardına yaşandığı ve birilerinin karanlık emellerinin olduğu bir yıldır.

Buradan açık bir çağrıda bulunmak istiyorum! Madımak hadisesi tekrar araştırılmalı, karanlık eller ortaya çıkarılmalı ve hiçbir şey gizli kalmamalıdır. Gerçek suçlular adalet önünde mutlaka hesap vermelidir.

Ülkemizin bundan sonra bu tür acı hadiselerle karşılaşmaması ve hangi inanca sahip olursa olsun kardeşçe yaşayabildiğimiz bir Türkiye’nin inşa edilmesini temenni ediyorum.”

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