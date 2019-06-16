Temel sorunlar masada kaldı

2018-2019 eğitim yılına dinci vakıflarla imzalanan protokoller ve sistem değişiklileri damga vurdu. Eğitim sisteminde yapılan değişikliklerin 15’incisi 2018-2019 eğitim öğretim yılında haya geçirildi.

Derslik açıkları, kalabalık sınıflar, altyapısı yetersiz okullar ve ataması yapılmayan öğretmenler eğitimin kanayan yarası olmaya devam etti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), çözülmeyi bekleyen birçok probleme karşın 2019 yılı eğitim bütçesini 113 milyar 813 milyon TL olarak belirledi. Kriz bahane edilerek eğitim bütçesinden 2 milyar TL’yi aşkın kesinti yapıldı. Parasız yatılı okuyan öğrenciler kesintiden en çok etkilenenler oldu. Bakanlık, okulların bakım ve onarımları için ayrılan ödenekten ise 145 milyon TL kesti.

İKİLİ EĞİTİM KANGREN OLDU

MEB’in, “Sonlandıracağız” dediği ikili eğitim daha da yaygınlaştı. Bakanlığın verilerine göre ikili eğitim yapan ilköğretim kurumlarının oranı yüzde 14.4, ortaöğretim kurumlarının ise yüzde 6.4’e yükseldi.

Ortaöğretimde yapılan yeni düzenlemeyle 17 yıllık AKP iktidarı döneminde eğitim sisteminde yapılan değişiklik sayısı 15’e ulaştı. Öğrencilerin istediği dersleri seçmesine olanak sağlayan değişiklikle 1990’lı yıllarda uygulanan ancak başarısızlıkla sonuçlandığı için vazgeçilen “Kredi sistemi”nin bir benzeri hayata geçirildi.

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MÜLAKAT ISRARI

Bakanlık, “Kayırmacılığa yol açıyor” gerekçesiyle eleştirilen sözlü sınavdaki ısrarından 2018-2019 eğitim öğretim yılında da vazgeçmedi. Öğretmen alımlarında sözlü sınav bir eleme aracı olarak kullanılmaya devam edildi. Çok sayıda öğretmen adayı, KPSS puanının çok altında mülakat puanı verilerek sistemin dışında bırakıldı.

ATANMAYAN ÖĞRETMENLER

Uzmanların, “Öğretmenler arasında ayrım olmaz” tepkisine kulak tıkayan MEB, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik modelini sürdürmekte kararlı olduğunu açıkladı.

Ataması yapılmayan öğretmen sorunu her geçen gün büyümeye devam etti. Ataması yapılmayan öğretmen sayısı yarım milyona dayandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen ihtiyacının 113 bin olduğunu açıklasa da 2018-2019 eğitim öğretim yılında yapılan öğretmen atamaları bu sayının çok altında kaldı.