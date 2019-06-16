26.7 C
Istanbul
16.06.2019
Anasayfa ÖZEL Temel sorunlar masada kaldı

Temel sorunlar masada kaldı

MEB, masasında çözüm bekleyen temel problemleri çözmek yerine eğitim öğretim takviminde değişiklik yaparak ortaöğretim modelini yenilemeyi tercih etti

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN MUSTAFA MERT BİLDİRCİN

2018-2019 eğitim yılına dinci vakıflarla imzalanan protokoller ve sistem değişiklileri damga vurdu. Eğitim sisteminde yapılan değişikliklerin 15’incisi 2018-2019 eğitim öğretim yılında haya geçirildi.

Derslik açıkları, kalabalık sınıflar, altyapısı yetersiz okullar ve ataması yapılmayan öğretmenler eğitimin kanayan yarası olmaya devam etti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), çözülmeyi bekleyen birçok probleme karşın 2019 yılı eğitim bütçesini 113 milyar 813 milyon TL olarak belirledi. Kriz bahane edilerek eğitim bütçesinden 2 milyar TL’yi aşkın kesinti yapıldı. Parasız yatılı okuyan öğrenciler kesintiden en çok etkilenenler oldu. Bakanlık, okulların bakım ve onarımları için ayrılan ödenekten ise 145 milyon TL kesti.

İKİLİ EĞİTİM KANGREN OLDU

MEB’in, “Sonlandıracağız” dediği ikili eğitim daha da yaygınlaştı. Bakanlığın verilerine göre ikili eğitim yapan ilköğretim kurumlarının oranı yüzde 14.4, ortaöğretim kurumlarının ise yüzde 6.4’e yükseldi.

Ortaöğretimde yapılan yeni düzenlemeyle 17 yıllık AKP iktidarı döneminde eğitim sisteminde yapılan değişiklik sayısı 15’e ulaştı. Öğrencilerin istediği dersleri seçmesine olanak sağlayan değişiklikle 1990’lı yıllarda uygulanan ancak başarısızlıkla sonuçlandığı için vazgeçilen “Kredi sistemi”nin bir benzeri hayata geçirildi.

İlginizi çekebilir:  2-4 yaşındaki çocuklara Hadis-i Şerif eğitimi

MÜLAKAT ISRARI

Bakanlık, “Kayırmacılığa yol açıyor” gerekçesiyle eleştirilen sözlü sınavdaki ısrarından 2018-2019 eğitim öğretim yılında da vazgeçmedi. Öğretmen alımlarında sözlü sınav bir eleme aracı olarak kullanılmaya devam edildi. Çok sayıda öğretmen adayı, KPSS puanının çok altında mülakat puanı verilerek sistemin dışında bırakıldı.

ATANMAYAN ÖĞRETMENLER

Uzmanların, “Öğretmenler arasında ayrım olmaz” tepkisine kulak tıkayan MEB, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik modelini sürdürmekte kararlı olduğunu açıkladı.

Ataması yapılmayan öğretmen sorunu her geçen gün büyümeye devam etti. Ataması yapılmayan öğretmen sayısı yarım milyona dayandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen ihtiyacının 113 bin olduğunu açıklasa da 2018-2019 eğitim öğretim yılında yapılan öğretmen atamaları bu sayının çok altında kaldı.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,658AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Temelli açıkladı: HDP, 23 Haziran’da hangi adayı destekleyecek?

birgun.net -
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, İstanbul Büyükşehir Belediye...
Devamını Oku

İmamoğlu ile Yıldırım canlı yayında karşı karşıya

birgun.net -
Türkiye'nin günlerdir merakla beklediği Ekrem İmamoğlu-Binali Yıldırım canlı...
Devamını Oku

Üniversite sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarı yayınlandı

birgun.net -
Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturumları TYT, AYT ve YDT'nin soru kitapçıkları ile cevap...
Devamını Oku

Bodrum’da uçağın lastiği patladı, hava trafiği durdu

birgun.net -
Milas Bodrum Havalimanı'na iniş yapan özel bir jetin lastiğinin patlaması sonucu pistte...
Devamını Oku

Mansur Yavaş’tan İmamoğlu’na destek

birgun.net -
Yüksek Seçim Kurulu’nun iptal kararı sonucu 23 Haziran’da yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir...
Devamını Oku

Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a mektup

birgun.net -
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un bugün yapılan olağan mali genel kurul toplantısında...
Devamını Oku

THY uçağında panik olan yolcu kokpite saldırdı

birgun.net -
Türk Hava Yolları’nın Cumartesi geceki İstanbul-Hartum seferini yapan Boeing 737-900ER tipi yolcu...
Devamını Oku

İstanbul’da bir hastane karantinaya alındı

birgun.net -
Sultangazi'deki Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Çocuk Acil servisinde tedavi gören Afgan...
Devamını Oku

ABD: Husiler insansız hava aracımızı düşürdü

birgun.net -
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), MQ-9 Reaper tipi insansız hava araçlarının (İHA)...
Devamını Oku

Pompeo: ABD, İran ile savaş istemiyor

birgun.net -
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'ın Umman Körfezi'ndeki tanker saldırılarının arkasında olduğu...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi