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29.03.2019
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Temelli: 31 Mart’ta Türkiye’nin her yerinde sandığa gidiyoruz

birgun.net birgun.net

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, “Bizi bu ülkeden kovanlara en güzel cevabı yine biz veriyoruz. Burası bizim yurdumuz. Hiçbir yere gitmiyoruz. 31 Mart’ta Türkiye’nin her yerinde sandığa gidiyoruz” dedi.

Temelli, partisinin Sur ilçesinde yaptığı seçim çalışmalarına katıldı.

Bu ülkede yaşayan herkesin sorunuyla dertlendiklerini ifade eden Sezai Temelli, “Bu ülkede yaşayan herkesin sorununa biz çözüm üreteceğiz. Çünkü biz bu meseleye talibiz. Önce yerellerde iktidara geleceğiz, sonra da Türkiye’de iktidara geleceğiz. Bütün bu sorunları hep birlikte, birbirimizden, farklılıklarımızdan aldığımız güçle çözeceğiz” diye konuştu.

31 Mart’ta hep birlikte sandıklara gideceklerini ifade eden Temelli, “Birbirimizin acılarıyla akraba olduk. Bizi bu ülkeden kovanlara en güzel cevabı yine biz veriyoruz. Burası bizim yurdumuz. Hiçbir yere gitmiyoruz. 31 Mart’ta Türkiye’nin her yerinde sandığa gidiyoruz.” ifadelerini kullandı.

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