Temelli: Alevi katliamlarının hesabını soracağız

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

HDP’li Temelli, 2 Temmuz Sivas Katliamı’nı anarak “Alevi katliamlarının hesabını soracağız” dedi. Temelli, Davutoğlu’nun açıklamalarını hatırlatarak, “Biz seni Suruç’tan Ankara’dan biliyoruz” dedi.

Temelli’nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Alevi katliamlarının hesabını soracağız, yüzleşmeyi başaramadığımız sürece toplumsal barışı sağlamak mümkün değildir.

Bu iktidar, zulüm, şiddet iktidarıdır. İktidar, Madımak’ta olduğu gibi suçu örtmeye çalışan devleti korurken, halkı zulüm cenderesine alan bir anlayıştadır.

Kürtler Türksüz, Türkler Kürtsüz yapamaz. Biz 1000 yıldır bir aradayız. Bizi düşman görenlere en güzel yanıtı biz vereceğiz.

Kürt halkına doğal düşman olarak bakanların barış ve demokrasi masasında yeri yoktur.

Türkiye, İmralı’nın sesiyle buluştuğu zaman barışı sahici ve samimi yerden konuşmaya başladı. Öcalan’ın sesini kısmayın.

Davutoğlu’na: “3 yıldır susuyorum” diyor, sen sus zaten ne konuşacaksın; biz seni Suruç’tan Ankara’dan biliyoruz.

AKP’nin fabrika ayarı dediği yıllara dönün bir bakın 69 milyar dolarlık özelleştirme yapmışlar. Bugün bunca işsizlik yolsuzluk varsa o 2002-2007 dönemindeki iktisat politikaları nedeni iledir.

Doğalgaz zammını temmuzda yapıyor, ekimde bir açıyorsunuz kombiyi, kombi mi sizi ısıtıyor siz mi kombiyi belli değil. AKP dediğiniz zam ekonomisidir.

Taşıma suyla değirmeni çevirmeye çalışıyorlar fakat değirmende buğday yok. Taşı taşa sürtecekler.

Partili cumhurbaşkanlığı anlayışı bu ülkenin tarihiyle, kültürüyle bağdaşmıyor.