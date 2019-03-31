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01.04.2019
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Temelli: Türkiye’nin değişim beklentilerine en güzel yanıt sandıkta verildi

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Fotoğraf: AA

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, “Yürütme artık Türkiye’yi bir gerilim ortamına oturtan, siyasi iktidarı kendi tekelinde yeniden kurgulayan bir anlayıştan bir an önce kurtarmalıdır.” dedi. 

Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Temelli, “Ortaya çıkan tablo bize umudun kazandığını, demokrasinin kazandığını gösteriyor. Gerçekten zor bir süreçte Türkiye halkları, Kürt halkı, Türkiye emekçileri siyasete müdahil olmuştur. Umudu, demokrasiyi büyütmüştür. Türkiye’nin beklentilerine özellikle değişim beklentilerine en güzel yanıtı sandıklarda vermişlerdir.” diye konuştu.

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Türkiye’nin büyük bir adaletsizlik ve hukuksuzluk girdabında olduğunu vurgulayan Temelli, şunları söyledi:

“Bu seçimlerin, hukuksuzluk ve adaletsizlik girdabından çıkmak için vesile olmasını diliyorum. Umut, demokrasi, barış kazanmıştır. Bu süreçte HDP’nin yürütmüş olduğu kampanyada büyük emeği olan Kürt halkına teşekkür etmek istiyoruz. Halkımız büyük sorumluluk fedakarlıkla üzerine düşeni yerine getirmiş, Türkiye’nin bir kez daha önünü açmıştır.”

Seçim kampanyasını Türkiye’nin demokrasi sorununu çözmek, hasretini duyduğu barışı vadetmek için yürüttüklerini ifade eden Temelli, bu süreçte 4 kişiyi cezaevinde yitirdiklerini kaydetti.

Sezai Temelli, oy kullanma günü Malatya’da hayatını kaybedenler için de taziye dileklerinde bulundu.

Seçim sürecinde hiçbir televizyonda yer alamadıklarının, seçim propagandası yapmak için kullanacakları zeminlerin yasaklandığının, mitinglerinin ablukaya aldığının altını çizen Temelli, şöyle devam etti:

“Böyle bir seçim ortamında ortaya çıkan sonuçlar büyük başarıdır. Hep birlikte Türkiye’yi kayyum utancından bugün itibariyle kurtardık. Kayyumcu zihniyete karşı, AKP-MHP bloğuna karşı büyük başarı sağladık. Bu seçimlerde HDP olarak ortaya koyduğumuz strateji Türkiye halklarına yönelik bir seçenekti, bir demokrasi seçeneğiydi. Ne mutlu bize ki bu seçenek karşılığını bulmuştur.”

“Herkesin bu sonuçtan çıkaracağı dersler var”

HDP Eş Genel Başkanı Temelli, başta iktidar olmak üzere herkesin bu sonuçlardan çıkaracağı dersler olduğunu dile getirdi.

Türkiye’nin çok büyük bir kriz sarmalında olduğunu vurgulayan Temelli, “Bu krizden çıkmak için herkes üzerine düşeni mutlaka ama mutlaka yerine getirmelidir.” dedi.

Seçim sonuçlarının Türkiye’deki çoğulcu siyasetin tablosunu ortaya koyduğuna dikkati çeken Temelli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Stratejimizin en önemli ayaklarından biri olan batıda AKP-MHP bloğunun geriletilmesinin başarıya ulaşması, aslında çoğulcu demokrasiye inancımızın sonucudur. Bugün Türkiye’nin her yerinde önemli adım attıysak bunu Kürt halkıyla, Türkiye emekçileriyle, kadınlarla gençlerle birlikte attık. Tabii bu sonucun Türkiye siyaseti üzerinde önemli değişimlere yol açacağı kuşkusuz fakat bu değişimleri bugünden yarına değerlendirmek açısından soğukkanlı olmakta yarar var.”

Temelli, seçimlerde kazanan tüm belediye başkanlarına başarılar diledi. Temelli, “Tabi kutlamayacaklarımız da var. Özellikle Şırnak gibi. Bir seçim mühendisliği sonucunda garnizon oylarıyla kazanılmış belediyelerin ne halk nezdinde ne de vicdanlarla karşılığı vardır, meşruiyeti vardır.” diye konuştu.

“Parlamento inisiyatif almalıdır”

Sezai Temelli, hukuksuzluğun yarattığı sorunların çözülmesi için parlamentoyu göreve davet ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

“Parlamento inisiyatif almalıdır. Türkiye toplumunun temsiliyetinin gereğini yerine getirmelidir. TBMM üzerine düşen sorumluluğu almalı, Türkiye’nin beklentilerine cevap vermeli. Yürütmeye de bir çağrıda bulunmak istiyoruz; yürütme artık Türkiye’yi bir gerilim ortamına oturtan, siyasi iktidarı kendi tekelinde yeniden kurgulayan anlayıştan bir an önce kurtarmalıdır. Cumhurbaşkanı kendi sınırlarına çekilmek zorundadır. Türkiye bugün gerilimden, şiddetten, baskıdan, savaş politikalarından bıkmıştır, tükenmiştir, ekonomisi büyük bir çöküntü yaşamaktadır.”

Türkiye’nin sabah umuda uyanacağını dile getiren Temelli, iradesine ve sandıklara sahip çıkan seçmenlerine teşekkür etti. 

KaynakAA
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