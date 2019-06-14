Temelli: Yan yana, omuz omuza verelim, demokrasi ve barış mücadelesini yükseltelim

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, “Suriye barışının önünü açmak için demokratik Suriye anayasası üzerinde ortaklaşacak bir zemini var etmek, buna katkı sunmak gerekiyor.” dedi. Temelli ayrıca 23 Haziran’daki İstanbul seçimleriyle ilgili birlik olma çağrısı yaptı.

Temelli, kentteki bir otelde düzenlenen HDP Çukurova Bölge Konferansı’nda yaptığı konuşmada, Suriye’de barışa ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

İktidarın, Suriye meselesini çözümsüzlüğe götürdüğünün altını çizen Temelli, şöyle konuştu:

“Orada yaşayan halkları, Kürtleri, Süryanileri, Ermenileri, Arapları yok sayma peşinde. Afrin’de yaptığı gibi uyguladığı o anlayışı, bütün Suriye’ye dayatma peşinde. Suriye bugün barışa muhtaç. Suriye barışının önünü açmak için demokratik Suriye anayasası üzerinde ortaklaşacak bir zemini var etmek, buna katkı sunmak gerekiyor.”

Temelli, 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde bir strateji ortaya koyduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“İddiamız demokratikleşme iddiasıydı. 3-5 belediye kazanmak değildi. Meclis üyeliklerinde sandalye sayısı hesabı değildi. Mesele çok netti, Türkiye’de demokrasi meselesi sorunu, Kürt meselesi sorunu vardır, barış meselesi vardır. Bunlara dair çözüm üretmeliyiz. Bunu da kim yapacak? Kuşkusuz HDP yapacak. Öyle de oldu. Ortaya koyduğumuz stratejiyle Türkiye demokrasisi açısından önemli bir adım attık. Yeni bir siyasi kulvarın yolunu açtık. Şimdi İstanbul seçimlerine giderken bir kez daha çağrımız aynı minvaldedir. Gelin yan yana, omuz omuza verelim, demokrasi ve barış mücadelesini yükseltelim. Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu bu meseleyi ancak hep birlikte çözebiliriz.”