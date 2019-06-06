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06.06.2019
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Temelli’den ’23 Haziran’ açıklaması: Kararlı bir şekilde tavrımızı ortaya koyacağız

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 23 Haziran'daki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin açıklamalarda bulundu. "Kararlı bir şekilde tavrımızı ortaya koyacağız" diyen Temelli, "Barış mücadelemizi 23 Haziran’da yine sandıklara taşıyacağız" dedi.

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HDP Batman İl Başkanlığı’nca düzenlenen bayramlaşma programı, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin katılımıyla yapıldı.

Bayramlaşmanın ardından gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Temelli, Türkiye’ye demokrasinin HDP ile geleceğini söyledi.

Temelli, şöyle konuştu:

“Ortak vatanımıza hep birlikte sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu ülkeye demokratik cumhuriyet gelene kadar da mücadelemize sürdüreceğiz. Ama asla bir adım geri atmadık. Çünkü şuna inanıyoruz, bu ülkeye barış demokrasi gelecekse, bu bizimle gelecek, HDP ile gelecek. Çözümü hep birlikte üreteceğiz, herkes taşın altına elini koymalı.”

“Biz şimdi 23 Haziran İstanbul seçimlerinin yenilenmesinde yine kararlı bir şekilde tavrımızı ortaya koyacağız” diyen Temelli, “Bu ülkeyi hukuksuzluğu dayatanlara karşı biz hukuk, adalet ve barış mücadelemizi 23 Haziran’da yine sandıklara taşıyacağız” diye konuştu.

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